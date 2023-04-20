Almanya Türk işçilere kapılarını açtı! Euro ile maaş almak isteyenlere müjde: Alım başladı













ARANAN KRİTERLER





Almanya, her yıl olduğu gibi bu yıl da işçi alımı yapacak ve ilanını yayınladı. Bu durum, Türkiye gibi ülkelerden işçi göçünün artmasıyla birlikte işsizliğin yükseldiği ülkemizde, milyonlarca kişiye umut oldu. Almanya'nın ilanında en dikkat çeken kriter ise Almanca dilinin zorunlu olmamasıydı. Almanya'nın işçi alım detaylarına baktığımızda, Nitelikli Göçmenlik Yasası'nın Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını görüyoruz. Birçok Alman şirketinin nitelikli çalışan bulmakta zorluk çektiği ülkede, 2022'de nitelikli çalışan açığının 1,98 milyon seviyesine ulaşacağı açıklandı. Bu yasa ile Almanya'da salgın sonrası oluşan işçi açığı kapatılmayı hedefliyor. İş başvurularında Almanca bilme şartı aranmayacak ve dil becerileri artı puan kazandıracak.Almanya'da çalışmak isteyenler için bu fırsat, Avrupa'da çalışarak deneyim kazanmak ve Euro ile maaş almanın yanı sıra Almanya'da yaşama fırsatı da sunuyor. Başvuru yapmak isteyen herkesin başvurabileceği bu ilan, Türkiye'den de yoğun ilgi gördü.Almanya, Nitelikli Göçmen Yasası ile iş göçü kapsamında yeni bir puan sistemi getiriyor. Bu sistem, iş deneyimi, yaş sınırı, dil becerileri ve Almanya ile bağlantı gibi çeşitli kriterleri dikkate alarak işçi alımını kolaylaştıracak. Ayrıca, aile birleşimi ve mesleki niteliklerin tanınması gibi basitleştirmeler de uygulanacak. Bu kapsamda Almanca bilmeye gerek yok ve vatandaşlık için gereken ikamet süresi 8 yıldan 5'e düşürülüyor. Bu tasarı ile iş başvuruları için Almanca bilmek gerekli olmayacak ve Alman vatandaşlığına geçiş de daha kolay hale gelecek. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 2030 yılına kadar 6 milyon ek işçiye ihtiyaç duyduklarını açıkladı. Scholz ayrıca, uzmanların yanı sıra Avrupa dışı ülkelerden de işçilere ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bu nedenle, gerekli kanunların çıkarılması için çalışmaların hızlandırıldığı belirtildi. Almanya, işçi alımı ile ilgili olarak Türkiye'den de başvuruları bekliyor. Bu sayede hem Almanya'da yaşamak hem de Euro ile maaş alarak deneyim kazanmak mümkün olacak. Nitelikli Göçmen Yasası ile işçi alımı kolaylaştırılarak, Almanya'da çalışmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuluyor.