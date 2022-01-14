DÜNYA
14 Ocak 2022 - 14:14

Almanya Turkovac aşısını tanımadı!

Almanya hükümeti vize ve aynı zamanda ülkeye giriş şartlarında yenilemeye gitti. Yeni düzenlemede ise Türkiye'nin yeni aşısı Turkovac aşısı ülkede tanınmadı. Bu durumda Turkovac aşısı olan kişiler Almanya’ya alınmayacaklar.

DÜNYA
14 Ocak 2022 - 14:14
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Almanya Turkovac aşısını tanımadı!
Almanya'da Türkiye'den ülkeye gelecek olan vatandaşlarına yönelik vize şartlarını yeniden güncelledi. Hükümet tarafından 7 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilen vize ve ülkeye giriş şartlarına göre Almanya'da geçerli olarak sayılmış olan aşılardan birini yaptırmayanların, hiç aşı yaptırmayanların negatif test sonuçları olsa bile ülkeye alınmayacakları belirtildi.







Tam aşılarını olmayarak Almanya'ya girmesi için zorunlu halleri olan kişilerin ise (mahkeme ve şahitlik gibi) bu durumlarını kanıtlamaları halinde karantina şartını kabule ederek ülkeye girişleri sağlanabilecek. Yeni düzenlemede ayrıca, aşılarını tam yaptırmış olanların ise vize almış olsalar bile Moderna, BioNTech, AstraZeneca veya Johnson&Johnson aşısı olmadıkları anlaşıldığında ülkeye alınmayacaklar.


İKİ DOZ TURKOVAC AŞISI ALMANYA'DA GEÇERLİ DEĞİL!

Almanya hükümeti tarafından ülkeye giriş şartları ile ilgili yapılan açıklamada sonrasında Türk aşısı Turkovac'ın Çin aşısı ve Rus aşısı gibi Almanya'da tanınmadığı anlaşıldı. Turkovac yaptıran kişilerin iki doz olmuş olsalar bile Almanya'ya giriş yapamayacaklar.
 
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