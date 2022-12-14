DÜNYA
14 Aralık 2022 - 10:53

Almanya'yı karıştıran Rusya iddiası. Darbe girişimi için atılan iddia büyük ses getirdi

Almanya’da İmparatorluk Vatandaşları isimli grubun darbe planının Rus kaynaklı olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Yaşanan bu gelişme Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı.

DÜNYA
14 Aralık 2022 - 10:53
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Almanya’yı karıştıran Rusya iddiası. Darbe girişimi için atılan iddia büyük ses getirdi

Almanya’da gerçekleşen darbe girişimi sonrası soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan darbe planlarının lideri Prens Heinrich Reuss’un Rusya’nın eski Doğu Almanya sınırları içinde bulunan bölgesinde Rusya Günü etkinliğine katılmasından ötürü bu tarz söylentilerin çıktığı öğrenildi. Alman güvenlik birimlerinin derin incelemelerde bulunduğu konunun kamuoyunda ilgi çektiği görüldü. Almanya Federal Başsavcılığın edindiği bilgilere göre, bu teröristlerin Almanya’da geçici bir askeri hükümet kurmak istedikleri de ortaya çıktı. Geçici hükümetin İkinci Dünya Savaşı’nı kazanan işgal kuvvetleri ile Almanya’da yeni bir devlet düzeni oluşturulması için pazarlık yapmayı planlandığı da kaydedildi. Yıllar sonra Avrupa’nın göbeğinde Almanya tarzı bir ülkede bu denli bir hadisenin yaşanması şaşkınlık verici olarak nitelendirildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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