











YAŞLILIK AYLIĞI ŞARTLARI

Almayan bin pişman! Başvuru formu dolduran herkese 1684 TL devlet yardımı! Tek bir şartı var: Onay alana her ay verilecek.Sosyal Sigortalar Kurumundan yardım duyurusu geldi. Bu yardıma göre vatandaşara1684 TL nakdi destek parası ödenecek. Vatandaşların bir kısmı olarak ekonomik olarak zor günler geçiriyor, kimisinin ihtiyaç durumu daha fazla. Paraya ihtiyacı var. Bu nedenle de devlet desteklerini artırmaya çalışıyor. Şartlara uyan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım paraları ödeniyor. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar herhangi bir geliri yoksa yaşlılık aylığından yararlanabiliyorlar. İşte detaylar....Devlet tarafından ihtiyaç sahibi, muhtaç durumdaki, belirli yaş aralığını sağlayanlar, herhangi bir ödenek almayan kişiler için belirli miktar para veriliyor. Bu paraları alabilmek için 65 yaşını geçmiş olmak, Türk vatandaşı olmak, sosyal güvencenin olmaması ve nafakanın olmaması ile herhangi bir gelirinin olmaması gerekiyor.