Aloe Vera kremi almak için yüzlerce para ödemeye son! Evde az maliyetli aloe vera krem yapımı







ALOE VERA KREMİ NASIL YAPILIR? EVDE ALOE VERA KREMİ YAPILIR MI?







ALOE VERA MASKESİ NASIL HAZIRLANIR?

ALOE VERA KREMİ İÇİN MALZEMELER

ALOE VERA KREMİ YAPILIŞI

İŞTE FAZLA KULLANIM DOĞRULTUSUNDA OLUŞABİLECEK ALOE VERANIN OLUMSUZ ETKİLERİ

Aloe Vera bitkisi kaşıntıdan yanığa birçok ihtiyaç için her evde olması gereken adeta küçük bir eczanedir. Bitki yetiştirmeyi sevmeyenlere Aloe Vera kreminin evde yapım aşamalarını araştırdık. Detaylar haberimizde…Jel benzeri bir bitki olan aloe vera, doğal yağlarla karıştırılabilir. Cilt ve saç bakımında yeni bir trend olan aloe vera, çeşitli karışımlarla evde de kullanılabilir. Peki aloe vera kremi nasıl yapılır? Kendi aloe vera kremimi yapabilir miyim? Sorusunun cevabı haberimizdedir. Aloe vera, günümüzde trend olan cilt bakım ürünlerinden biridir. Evde hazırlayabileceğiniz bir aloe vera maskesi hazırladık. Peki aloe vera kremi nasıl yapılır? Kendi aloe vera kremimi yapabilir miyim? Aloe vera son dönemlerde cilt ve saç bakımında yeni bir akım haline geldi ve saç ve cilt bakımında yeni çağ başlatmış oldu. Aloe vera bitkisinin jel yapısı cilt bakımında maske ve serum yapımında kullanılır. Ayrıca aloe vera jeli ile saç serumları ve yağları da yapılmaktadır. Aloe veranın faydalarının yanı sıra yanlış ve fazla kullanılmasının da zararları vardır. Aloe veranın aşırı kullanımı ishale, böbrek hastalığına ve kas güçsüzlüğüne neden olabilir.Aloe veranın nemlendirici özelliğinden uzun süre faydalanmak için aloe vera kremini evde hazırlayabilirsiniz.2 yemek kaşığı aloe vera jeli Argan yağı Jojoba yağı Kokusunu sevdiğiniz aramotik bir yağ (lavanta yağı, vs.)Bitmiş bir krem kutusuna veya kapaklı küçük bir cam kavanoza aloe vera jeli, argan yağı ve jojoba yağı ekleyin. Bu karışıma 4 damla lavanta yağı ekleyin. Tüm malzemeleri birlikte karıştırın. Kuru ve serin yerde muhafaza ediniz ve 20 gün kullanınız.İshal, Böbrek sorunları, İdrar veya dışkıda kan Düşük potasyum, Kas Güçsüzlüğü, Kilo kaybı, Kalp hastalığına neden olduğu söyleniyor.