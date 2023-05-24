Aloe Vera kremi almak için yüzlerce para ödemeye son! Evde az maliyetli aloe vera krem yapımı

Aloe Vera bitkisi kaşıntıdan yanığa birçok ihtiyaç için her evde olması gereken adeta küçük bir eczanedir. Bitki yetiştirmeyi sevmeyenlere Aloe Vera kreminin evde yapım aşamalarını araştırdık. Detaylar haberimizde…
ALOE VERA KREMİ NASIL YAPILIR? EVDE ALOE VERA KREMİ YAPILIR MI?
Jel benzeri bir bitki olan aloe vera, doğal yağlarla karıştırılabilir. Cilt ve saç bakımında yeni bir trend olan aloe vera, çeşitli karışımlarla evde de kullanılabilir. Peki aloe vera kremi nasıl yapılır? Kendi aloe vera kremimi yapabilir miyim? Sorusunun cevabı haberimizdedir. Aloe vera, günümüzde trend olan cilt bakım ürünlerinden biridir. Evde hazırlayabileceğiniz bir aloe vera maskesi hazırladık. Peki aloe vera kremi nasıl yapılır? Kendi aloe vera kremimi yapabilir miyim? Aloe vera son dönemlerde cilt ve saç bakımında yeni bir akım haline geldi ve saç ve cilt bakımında yeni çağ başlatmış oldu. Aloe vera bitkisinin jel yapısı cilt bakımında maske ve serum yapımında kullanılır. Ayrıca aloe vera jeli ile saç serumları ve yağları da yapılmaktadır. Aloe veranın faydalarının yanı sıra yanlış ve fazla kullanılmasının da zararları vardır. Aloe veranın aşırı kullanımı ishale, böbrek hastalığına ve kas güçsüzlüğüne neden olabilir.