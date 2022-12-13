MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 17:32

Alp Kırşan'ın acı günü

Sunucu Alp Kırşan üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu...

MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 17:32
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Alp Kırşan’ın acı günü


Ünlü sunucu Alp Kırşan bir süredir ekranlardan uzak aile ve çocukları ile beraber Muğla’ya yerleşmiş sakin bir hayat sürüyordu. Oyuncu Zeynep Dörtkardeşler ile evli ve bu evlilikten iki oğlu olan Alp Kırşan Bodrum’da kendi ailesi ile beraber yaşıyorlardı. Sosyal medya hesabında babası ve çocukları ile sık sık mutlu aile tablosu çizen Alp Kırşan sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Alp Kırşan

Cenaze haberini duyurdu

Alp Kırşan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile babasını kaybettiklerini ve cenazesinin yarın defnedileceğini duyurdu. Eşi Zeynep Kırşan’da sosyal medya hesabı üzerinden kayınpederi için çocuklarıyla birlikte olduğu bir fotoğrafı ‘Babam teşekkür ederim sevgin için. Huzur içinde uyu.’ ifadeleri ile paylaştı. Alp Kırşan



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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