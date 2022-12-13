Ünlü sunucu Alp Kırşan bir süredir ekranlardan uzak aile ve çocukları ile beraber Muğla’ya yerleşmiş sakin bir hayat sürüyordu. Oyuncu Zeynep Dörtkardeşler ile evli ve bu evlilikten iki oğlu olan Alp Kırşan Bodrum’da kendi ailesi ile beraber yaşıyorlardı. Sosyal medya hesabında babası ve çocukları ile sık sık mutlu aile tablosu çizen Alp Kırşan sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu.
MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 17:32
Alp Kırşan'ın acı günü
Sunucu Alp Kırşan üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu...
MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 17:32
EDİTÖR