Alparslan Büyük Selçuklu 14 Kasım yok mu, neden yok? Yeni bölüm tarihi belli oldu

TRT 1 kanalının en çok izlenen yapımlarından biri olan Alparslan Büyük Selçuklu bu hafta izleyici karşısına çıkmayacak. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin neden yayınlanmadığı, yayın akışında yer almadığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Alparslan Büyük Selçuklu bu hafta yok mu, neden yok? TRT’nin sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, yayınlanmaya başladığı sezondan bu yana reytinglerde birinci geliyor. Yapımcılığını Akli Film’in, yönetmenliğini ise Sedat İnci’nin üstlendiği dizi normal şartlarda 14 Kasım Pazartesi günü yayınlanacaktı. Ancak dizinin bu hafta yayınlanmayacağı ortaya çıktı. Pazartesi akşamı yayınlanması planlanan dizi, başrol oyuncusu Barış Arduç’un koronavirüse yakalanması nedeniyle yayın akışından çıkarıldı. Dizinin çekimlerine bir hafta ara verilirken yeni bölümün 14 Kasım Pazartesi değil, 21 Kasım Pazartesi günü yayınlanacağı duyuruldu. Alparslan Büyük Selçuklu’nun son bölümünde neler oldu? Oyuncu kadrosunda Barış Arduç, Kayra Zabcı, Öykü Gürman, Serhat Tutumluer, Mehmet Özgür ve Uygar Özçelik’in yer aldığı dizi 3. Sezonuyla yayın hayatına devam ediyor. Alparslan Büyük Selçuklu’nun son bölümünde, Alplerini kurtarmak için plan yapan Alparslan idam edilenlerden birinin yerine geçti. Nefes kesen bölümde Alparslar Avar’ın ipini keserek ölmekten kurtarır. Fakat Alparslan’ın hastalığı yeniden nüks eder ve Alpler de Alparslan’ı meydandan kaçırır. Artuk ve Atsız da ipten kurtulur ve yolda Grigor da Süleyman’ı bulur. Güvenli bölge olarak görülen evaste’ye gönderilen Süleyman’ı kurtarabilmek için Alpagut planına dahil olur. Büveyhiler, islam birliğini parçalamak için harekete geçerken Abbasi halifesi ise Alparslan’a yeni bir görev verir. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 21 Kasım Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlarda olacak.