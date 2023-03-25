Alparslan Büyük Selçuklu dizisi hayranlarına kötü haber! O iki oyuncuyu artık izleyemeyeceksiniz: Kanal fişini çekti!







ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ







Pazartesi akşamları yayınlanan ve büyük kitlelere sahip olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yaprak dökümü başladı. Peki diziden hangi oyuncular ayrılıyor? Ayrılan oyuncuların yerine kimler gelecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Alparslan Büyük Selçuklu dizisi her Pazartesi televizyon ekranlarında seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Yapımcılığını Akli filmin üstlendiği ve Barış Arduç'un başrol oynadığı dizide Grigor karakterine hayat veren Serhat Tutumluer'in diziden ayrılması herkesi şoke etmişti.Son olarak ise diziden Kutalmış karakterini canlandıran Kanbolan Görkem Arslan ve Aybars Bey karakterini canlandıran Atsız Karaduman'ın diziden ayrılacağı öğrenildi. Diziye ayrılıklar yanında yeni gelen isimler de olacak. Kutalmış'ın oğlu olarak Melik Mansur karakterini canlandırmak üzere Doğukan Çevik'in diziye dahil olması bekleniyor. Dizinin bu sezon sonunda final yapacağı iddia edilse de henüz bununla ilgili bir açıklama yapılmadı ve Kutalmış'ın oğlu Süleyman karakterini canlandırmak için de Anıl Özdemirci dizi kadrosuna katılacak.