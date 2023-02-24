Dizi
24 Şubat 2023 - 13:15

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde olay var! Kadroda kimse kalmadı: Başroller apar topar ayrıldı!

lparslan Büyük Selçuklu dizisinde olay var! Kadroda kimse kalmadı: Başroller apar topar ayrıldı! Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki vedalar bitmek bilmiyor. Önce altı oyuncu şimdi de bir oyuncu daha. TRT ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki vedaların ardı arkası kesilmiyor. Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Devrim Saltoğlu, Bora Cengiz, Uygar Özçelik, Umut Karadağ vedalarının ardından bir ismin daha veda ettiği açıklandı. İşte detaylar...

Dizi
24 Şubat 2023 - 13:15
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Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde olay var! Kadroda kimse kalmadı: Başroller apar topar ayrıldı!


Alparslan Büyük SelçukluAlparslan Büyük Selçuklu dizisinde olay var! Kadroda kimse kalmadı: Başroller apar topar ayrıldı! Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki vedalar bitmek bilmiyor. Önce altı oyuncu şimdi de bir oyuncu daha. TRT ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki vedaların ardı arkası kesilmiyor. Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Devrim Saltoğlu, Bora Cengiz, Uygar Özçelik, Umut Karadağ vedalarının ardından bir ismin daha veda ettiği açıklandı. İşte detaylar...

Alparslan Büyük Selçuklu

OYUNCULAR TEKER TEKER GİDİYOR! 

Pazartesi günleri TRT ekranlarından yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde son zamanlarda ilginç şeyler oluyor. Oyuncular iş bırakmaya başladı. Tasını tarağını toplayıp giden oyunculara bir yenisi daha eklendi. Daha önceki bölümde 6 oyuncunun diziden ayrıldığı haberinin ardından bir oyuncunun daha diziden ayrıldığı belirtildi. Haberi duyan pes artık dedirtti. Dizinin hayranlarını üzen açıklamalar haberimizin ayrıntılarında...



Alparslan Büyük Selçuklu

tv 100'ün magazin müdürü Birsen Altuntaş'ın açıklamasına göre diziden 48. bölümde Grigor karakterine can veren Serhat Tutumluer'in veda etmesi bekleniyor. 

Alparslan Büyük Selçuklu

Dizi için final kararı verildi. 60. bölümde final bölümü yayınlanacak dizi ekranlara veda edecek. 

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İpek Kaba
İpek Kaba
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