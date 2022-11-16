Dizi
16 Kasım 2022 - 13:55

Alparslan Büyük Selçuklu dizisine veda! Ekranlardan kaldırılan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi TRT1 yayın akışında yok! O şaşırtan neden izleyicileri üzdü

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu bu hafta yayımlanmamasının nedeni internet üzerinden sıklıkla araştırıldı. Alparslan Büyük Selçuklu neden yayınlanmadı, yayın akışından kaldırıldı mı?

Dizi
16 Kasım 2022 - 13:55
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Alparslan Büyük Selçuklu dizisine veda! Ekranlardan kaldırılan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi TRT1 yayın akışında yok! O şaşırtan neden izleyicileri üzdü
Tarihi diziler arasından yoğun ilgi gören Alparslan Büyük Selçuklu dizisi her hafta Pazartesi günleri ekranlarda yer alırken bu hafta yayınlanmaması izleyicileri üzdü. Siyasi olayları, devlet yapısını ve savaşları konu alan dizinin bu hafta neden yayınlanmadığı belli oldu. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu dizisine dair detaylar...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK?

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci yer aldığı dizinin görüntü yönetmenliğini ise Hakan Dilber yapmaktadır. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerinin iptal edilmesine kadar verilirken nedeni ise merak konusu oldu. Başrollerinde Barış Arduç, Kaya Zabcı'nın yer aldığı dizide koronavirüs salgını vurdu.

Gerçek proje tasarımından meydana gelen dizinin yayınlanmama sebebi belli oldu. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Melik Muhammed Alparslan Bey'e hayat veren Barış Arduç'un kovid-10 testi pozitif çıktı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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