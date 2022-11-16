Tarihi diziler arasından yoğun ilgi gören Alparslan Büyük Selçuklu dizisi her hafta Pazartesi günleri ekranlarda yer alırken bu hafta yayınlanmaması izleyicileri üzdü. Siyasi olayları, devlet yapısını ve savaşları konu alan dizinin bu hafta neden yayınlanmadığı belli oldu. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu dizisine dair detaylar...
Dizi
16 Kasım 2022 - 13:55
Alparslan Büyük Selçuklu dizisine veda! Ekranlardan kaldırılan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi TRT1 yayın akışında yok! O şaşırtan neden izleyicileri üzdü
TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu bu hafta yayımlanmamasının nedeni internet üzerinden sıklıkla araştırıldı. Alparslan Büyük Selçuklu neden yayınlanmadı, yayın akışından kaldırıldı mı?
Dizi
16 Kasım 2022 - 13:55
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