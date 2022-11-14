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14 Kasım 2022 - 08:55

Alper Potuk kimdir, nereli, yaşı kaç? Alper Potuk biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Türkiye Süper Ligi'nde oynayan başarılı futbolcu Alper Potuk hakkında araştırmalar devam ediyor. Bizde Alper Potuk hakkında merak edilenleri sizlerle paylaşıyoruz. İşte Alper Potuk biyografisi…

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 08:55
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Alper Potuk kimdir, nereli, yaşı kaç? Alper Potuk biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Alper Potuk hakkında araştırmalar devam ederken biz de merak edilenleri sizlerle paylaşıyoruz. Ünlü futbolcular hayatı hakkında merak edilenle yazımızda. İşte Alper Potuk hakkında merak edilen tüm detaylar…

ALPER POTUK KİMDİR?

1991 yılının Nisan ayında Afyon'da dünyaya gelen Alper Potuk 8 Nisan doğumludur. 2002 yılında futbolculuk kariyerine adım atan Alper Potuk Çiftçilerspar’da forma giydi. Eskişehirspor altyapısında forma giyen Alper Potuk oynadığı 1 maç ile hayatını değiştirdi. Takım 4-1 yenilse de maçta tek golü atan oyuncu olarak hafızalara kazındı.

Alper Potuk kimdir

Eskişehirspor altyapısında oynayan Alper Potuk kısa süre içerisinde A Takım'a yükseldi. Eskişehir forması ile oldukça başarılı bir grafik çizen Alper Potuk, birçok transfer teklifi aldı. Gelen teklifler içerisinden Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Alper Potuk, Fenerbahçe'de forma giydi

Milli takım kariyeri boyunca 14 defa Milli takıma çağırılmış 4 defa U-19 1 defa U-20 6 defada U-21 forması giymiştir. Fenerbahçe ile başarılı bir grafik izleyen Alper Potuk Avrupa takımlarından da teklifler alıyor.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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