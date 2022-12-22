Alperen parladı; ancak Houston yine kaybetti... Alperen daha ne yapsın?













Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, takımının Orlando Magic'e 116-110 kaybettiği maçta performansıyla yine göz doldurdu. Fakat galibiyet için yeterli olmadı.NBA'deki ikinci yılını geçiren temsilcimiz, bu sezonki performansıyla göz dolduruyor. Herkesin radarına giren Alperen, "İdolüm Jokic, bunu herkes biliyor. Embiid'in de oyununu beğeniyorum. Oyun tarzlarını kendime benzetiyorum" demecini vermişti. İdolü Nikola Jokic de Alperen'i takdir etmeyi unutmadı. Sırp pivot, Alperen hakkında "Alperen gerçekten çok yetenekli. Houston bence biraz daha fazla onun üzerinden oynamalı" şeklinde konuştu. Alperen, dün gece 13 sayı 12 ribaund ve 6 asistle Texas takımı Houston adına en iyilerdendi. Yine double-double yaptı. Ancak Rockets, sahadan bir kez daha mağlubiyetle, boynu bükük ayrıldı. Peki sizlere soruyoruz: Houston Rockets'ın maç kazanması için Alperen Şengün daha ne yapsın?