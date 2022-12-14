Alperen Şengün coştu; Rockets, Suns engelini geçti...

NBA'de normal sezon maçları hız kesmeden devam ederken dün gece Batı Konferansı'nın iki ekibi, Toyota Center'da kozlarını paylaştı. Sezon başından beri ciddi istikrar problemleri yaşayan Houston Rockets, NBA'in son dönemde normal sezon performanslarıyla başarı ile en çok özdeşleşen takımlarından biri olan Phoenix Suns'ı evinde 14 sayılık farkla devirdi. Maçı başından sonuna kadar önde götüren Rockets'ta Jalen Green 26 sayıyla maçın kilit oyuncusu oldu. 26 sayısının yanı sıra istatistik kağıdını 7 ribaund ve 4 asistle doldurdu. Houston'daki milli gururumuz Alperen ise maça ilk beşte başlad ve maçı 10 sayı, 16 ribaund ile double-double yapma başarısı gösterdi. Houston karşısında bu sezonki 28. maçında 12. mağlubiyetini alan Phoenix Suns'ta ise Mikal Bridges 17 sayıyla takımının en skoreri oldu.