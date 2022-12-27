SPOR
27 Aralık 2022 - 22:01

Alperen Şengün formanın hakkını vermeye devam ediyor. Milli oyuncu yine tarihe geçecek bir performansa imza attı

Milli gururumuz Alperen Şengün, henüz NBA'de ikinci sezonunda olmasına rağmen performansıyla göz dolduruyor. Attığı paslar, sırtı dönük oyunları, özellikle bu sezon yaptığı smaçlar ve çok daha fazlasıyla 'Alperen Şengün Şov' ikinci sezonunda izleyicilerden tam not almaya devam ediyor.

SPOR
27 Aralık 2022 - 22:01
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Alperen Şengün formanın hakkını vermeye devam ediyor. Milli oyuncu yine tarihe geçecek bir performansa imza attı


Milli gururumuz Alperen Şengün, henüz NBA'de ikinci sezonunda olmasına rağmen performansıyla göz dolduruyor. Attığı paslar, sırtı dönük oyunları, özellikle bu sezon yaptığı smaçlar ve çok daha fazlasıyla 'Alperen Şengün Şov' ikinci sezonunda izleyicilerden tam not almaya devam ediyor.

Houston Rockets, başarısızlık konusunda NBA'in son senelerdeki en istikrarlı takımı. Zira Texas ekibi sürekli, durmadan, yorulmadan hep başarısız. Ancak bu yine de Alperen'in performansını gölgelemiyor. Rockets forması giyen temsilcimiz, artık takımından daha ön planda. Herkes onu konuşuyor... Bu sezon atletizm yeteneklerini daha çok göstermeye başladı. Özellikle son birkaç haftada vurduğu smaçlar herkesi yerinden kaldıracak türden. Geçen seneden alışık olduğumuz paslarında ise gerileme yok. Aynen, tam gaz devam. No look paslarıyla; rakiplerini markete göndermeyi ihmal etmiyor, aynı zamanda takım arkadaşlarına şık servis yapıyor.



Dün gece de yine her şeyden ortaya karışık bir 'Alperen Şengün Şov' izledik. Biz de dahil olmak üzere birçok izleyiciden yine tam not aldı. Dahası, tarih sayfalarına küçük bir not da düştü. Alperen, Hakeem Olajuwon'dan beri en az yüzde 80 isabet oranıyla 25/10/5 yapan ilk Rockets oyuncusu oldu.Alperen Şengün

Alperen bu performansa referans olarak babasını gösterdi. Genç oyuncu maç sonu yaptığı açıklamada; "Babamın buradaki varlığı bana şans getirdi. Bu atmosferi gördüğü için çok mutluyum" dedi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
Son Haberler
Atakaş Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu
Atakaş Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe mağlubiyetinin...
Fenerbahçe Kadıköy'de Atakaş Hatayspor engelini dört golle aştı, teknik direktör Jorge Jesus, maçın ardından galibiyeti değerlendirdi
Fenerbahçe Kadıköy'de Atakaş Hatayspor engelini dört golle aştı,...
Cristiano Ronaldo Junior, babasının ayak izlerini takip etmeye devam ediyor. Real Madrid'in prensi olmaya geliyor
Cristiano Ronaldo Junior, babasının ayak izlerini takip etmeye devam...
Dallas Mavericks, Tyler Dorsey'i serbest bıraktı. Avrupa piyasası kızıştı
Dallas Mavericks, Tyler Dorsey'i serbest bıraktı. Avrupa piyasası kızıştı
Kızılyıldız Başkanı Nebojsa Covic şok açıklamalarıyla Sırbistan gündeminde
Kızılyıldız Başkanı Nebojsa Covic şok açıklamalarıyla Sırbistan...
Fenerbahçe, Hatayspor engelini 4 golle aştı. Tekrar liderliğe yükseldi
Fenerbahçe, Hatayspor engelini 4 golle aştı. Tekrar liderliğe yükseldi
Anadolu Efes transferde gaza bastı. Beşiktaş Emlakjet'in genç oyuncusu Furkan Haltalı imzayı atmak üzere
Anadolu Efes transferde gaza bastı. Beşiktaş Emlakjet'in genç oyuncusu...
Dele Alli'nin hayatına dokunan top. Yıldız oyuncu, kaderini yeşil sahada çiziyor
Dele Alli'nin hayatına dokunan top. Yıldız oyuncu, kaderini yeşil...
Will Clyburn'ün tarihi gecesi galibiyetle sonuçlanmadı. Yıldız oyuncu derbide büyük yürek ortaya koydu
Will Clyburn'ün tarihi gecesi galibiyetle sonuçlanmadı. Yıldız oyuncu...
Lider Arsenal, evinde hata yapmadı, taraftarına yeni yıl hediyesini önden verdi
Lider Arsenal, evinde hata yapmadı, taraftarına yeni yıl hediyesini...
Novak Djokovic'in Avustralya vizesi hazır. Artık gözler 2023 takvim yılının ilk Grand Slam'inde
Novak Djokovic'in Avustralya vizesi hazır. Artık gözler 2023 takvim...
Tenisçiler ve Covid aşılarının yıldızı bir türlü barışmadı. Bu seferki skandalın başaktörü Camila Giorgi
Tenisçiler ve Covid aşılarının yıldızı bir türlü barışmadı....
Kasım ayında Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı görevinden ayrılan Giovanni Guidetti'nin milli arenada yeni adresi belli oldu. İtalyan Başantrenör, Sırbistan'ın yeni teknik patronu
Kasım ayında Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı görevinden ayrılan...
İstanbul derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko. Dimitris Itoudis ve öğrencileri, uzatma sonunda galibiyet koştu
İstanbul derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko. Dimitris Itoudis ve öğrencileri,...
AC Milan'ın efsane golcüsü Andrey Shevchenko, İtalya günlerini yad etti
AC Milan'ın efsane golcüsü Andrey Shevchenko, İtalya günlerini yad...