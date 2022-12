Alperen Şengün formanın hakkını vermeye devam ediyor. Milli oyuncu yine tarihe geçecek bir performansa imza attı

Milli gururumuz Alperen Şengün, henüz NBA'de ikinci sezonunda olmasına rağmen performansıyla göz dolduruyor. Attığı paslar, sırtı dönük oyunları, özellikle bu sezon yaptığı smaçlar ve çok daha fazlasıyla 'Alperen Şengün Şov' ikinci sezonunda izleyicilerden tam not almaya devam ediyor. Houston Rockets, başarısızlık konusunda NBA'in son senelerdeki en istikrarlı takımı. Zira Texas ekibi sürekli, durmadan, yorulmadan hep başarısız. Ancak bu yine de Alperen'in performansını gölgelemiyor. Rockets forması giyen temsilcimiz, artık takımından daha ön planda. Herkes onu konuşuyor... Bu sezon atletizm yeteneklerini daha çok göstermeye başladı. Özellikle son birkaç haftada vurduğu smaçlar herkesi yerinden kaldıracak türden. Geçen seneden alışık olduğumuz paslarında ise gerileme yok. Aynen, tam gaz devam. No look paslarıyla; rakiplerini markete göndermeyi ihmal etmiyor, aynı zamanda takım arkadaşlarına şık servis yapıyor.Dün gece de yine her şeyden ortaya karışık bir 'Alperen Şengün Şov' izledik. Biz de dahil olmak üzere birçok izleyiciden yine tam not aldı. Dahası, tarih sayfalarına küçük bir not da düştü. Alperen, Hakeem Olajuwon'dan beri en az yüzde 80 isabet oranıyla 25/10/5 yapan ilk Rockets oyuncusu oldu.Alperen bu performansa referans olarak babasını gösterdi. Genç oyuncu maç sonu yaptığı açıklamada; "Babamın buradaki varlığı bana şans getirdi. Bu atmosferi gördüğü için çok mutluyum" dedi.