Alperen Şengün parıldıyor. Milli oyuncu yine Rockets'ı sürükleyen isimlerden oldu...

Oklahoma City Thunder, 2021 yazında NBA Draft'ında 16. sıradan Alperen Şengün'ü draft etmiş. Ancak yolu Kuzey Batı'nın aksine Güney Batı'ya kaymıştı. Houston Rockets, Alperen'i takas yoluyla Rockets formasını giydirmişti. İlk günden beri Rockets seyircisinin gönlünü kazanan Alperen, "Hello Houston fans, I'm so happy" cümleleriyle herkesi eğlendiriyordu. Çaylak sezonunu iyi geçirmişti. NBA All Star haftasının ilk gününde kendi yerini ayırtmıştı. Hatta Rookie-Sophomore oyuncularından oluşan 4 takımlı bir turnuva yapılmış ve Alperen kazanan takımın bir parçasıydı.Bu sezon ise Alperen için işler daha da iyi gidiyor. 1000 sayı ve 200 asist barajını geçen NBA tarihindeki en genç pivot apoletini aldı. Jokic'ten Turner'a birçok yıldız isim, Alperen'i öve öve bitiremedi. Myles Turner, Alperen'e karşı oynadığı maç sonrası "Rockets'ta oynayan Alperen Şengün'ü beğeniyorum. Harika bir oyun görüşü var ve kendisine güveniyor. İzlerken en keyif aldığım oyunculardan biri" sözlerini kullandı. Alperen Şengün, NBA'in şu dönemde en çok heyecan veren genç uzunlarından. Dün de takımı Spurs karşısında köüt bir mağlubiyet alsa da takımının en iyisiydi. Sezonun ilerleyenler kısmı için Alperen çok fazla şey vadediyor.