SPOR
26 Aralık 2022 - 12:03

Altaylı futbolculardan Tuzlaspor maçında hakeme protesto. Hareketsiz durarak maçın bitmesini beklediler

Altay'ın deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede futbolseverleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Tuzlaspor'un golünün öncesinde Altaylı futbolcunun yerde olmasına rağmen ev sahibi ekip golü atınca saha karıştı. Mücadelenin hakemi ve Tuzlasporlu oyunculara Altaylılar büyük tepki gösterdi.

SPOR
26 Aralık 2022 - 12:03
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Altaylı futbolculardan Tuzlaspor maçında hakeme protesto. Hareketsiz durarak maçın bitmesini beklediler


Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Tuzlaspor kendi evinde Altay ile karşı karşıya geldi. Buğra Taşkınsoy'un düdük çaldığı karşılaşma, çok hızlı başladı. Deplasman takımı Altay 4. dakikada Ceyhun Gülselam ve 10. dakikada penaltıdan Marco Paixao'nun attığı golle 2-0 öne geçti.

Daha sonrasında toparlanan ev sahibi ekip Tuzlaspor, 12. dakikada Bilal Başaçıkoğlu ve 32. dakikada James Adeniyi'nin golleriyle durumu 2-2'ye getirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.



İkinci yarıda İstanbul temsilcisi maça ağırlığını koydu ve 63. dakikada James Adeniyi ve 90. dakikada Abdoulaye Yahaya'nın attığı gollerle İzmir ekibini 4-2 devirdi.

tuzlaspor altay maçı protesto

Tuzlaspor'un 4. golü maça damga vurdu

Altaylı futbolcu orta sahada sakat halde yerde yatarken Tuzlasporlu Bilal Başaçıkoğlu topu Abdoulaye Yahaya'ya aktardı. Yahaya rakiplerini şık bir şekilde çalımlayarak ceza sahası alanına girerek topu ağlarla buluşturdu.

Gol sonrası Altaylı futbolcular hem gol pasını atan Bilal Başaçıkoğlu'na hem de hakem Buğra Taşkınsoy'a büyük tepki gösterdiler.

Alkışlayarak protesto ettiler

Altay'ın deneyimli kaptanı İbrahim Öztürk, takım arkadaş sakat halde yerde yatarken oyunu durdurmayan ve dördüncü golün asistini yapan Bilal Başaçıkoğlu'nu alkışlayıp protesto etti.

Tuzlaspor'un attığı dördüncü gol sonrası Altaylı futbolcular sahada hareketsiz durarak hakem Taşkınsoy'un maçı bitiren son düdüğü çalmasını bekledi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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