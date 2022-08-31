YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 16:57

Altıeylül'de Kurtuluş Festivali Başlıyor - Balıkesir

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 16:57
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Altıeylül'de Kurtuluş Festivali Başlıyor - Balıkesir


100'üncü yıl etkinlikleri kapmasında Altıeylül Kurtuluş Festivali birbirinden değerli organizasyonlarla coşku içerisinde başlıyor. Geleneksel hale gelen Altıeylül Kurtuluş Festivali'ne hazırlanan Altıeylül Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da dolu dolu bir festivale başlıyor. Milli, manevi ve kültürel değerlerin yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması için birbirinden değerli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan Altıeylül Belediyesi, Altıeylül Kurtuluş Festivaline Atatürk Stadyumu'nda start verilecek olan İsmail Akçay 14. Yol Koşusu ile başlayacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle 4-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Altıeylül Kurtuluş Festivali konserler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, Tülütabak etkinlikleri, el sanatları ve yöresel lezzetler ile dolu dolu geçecek.


100. yıla özel Altıeylül kurtuluş festivali




Vatandaşların heyecanla beklediği Altıeylül Kurtuluş Festivali 4 Eylül'de İsmail Akçay 14. Yol Koşusu, İlkay ve Loccaband Konseri, Can Çakmakçı Konseri ve Tuğçe Kandemir Konseri; 5 Eylül Burak Kalaycı Konseri, Yoklukta Gider Konseri, Mösyö Konseri; 6 Eylül Balıkesir Belediye Konservatuvarı Kahramanlık Türküleri Konseri, Zafer Yolu 100. Yıl Konseri Umut Akyürek-İsmail Altunsaray(İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, İstanbul Devlet Halk Dansları Topluluğu, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu); 7 Eylül TRT MÜZİK (Canlı) Alaturka Akşamlar; 8 Eylül Süheyl-Behsat Uygur Tiyatrosu(Süt Kardeşler); 9 Eylül Teletabiler-Rock Konseri, Tarık Balas Konseri, Majör Kumpanya; 10 Eylül İKS İzmir Kültür Sanat Tiyatrosu; 11 Eylül Bahçedeki Sandal Konseri, Bodoslama Konseri ve Mustafa Ceceli Konserleri ile Balıkesirlilerin huzurunda olacak. Vatandaşların talepleri doğrultusunda sevilen sanatçılar ile birlikte Altıeylül Kurtuluş Festivali'ne hazır olduklarını idda eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “İsmini Balıkesir'imizin kurtuluşundan alan ilçemizin adına yakışır bir Altıeylül Kurtuluş Festivali'nde daha vatandaşlarımız ile bir araya gelmeye hazırlanıyoruz. Geleneksel hale gelen Altıeylül Kurtuluş Festivali'ni özellikle bu yıl özel kılan ise bağımsızlığımızın 100. Yılına bir nefes kadar yakın olmamızdır. Bizler de 100. Yıl Etkinliklerinde düzenlediğimiz festivalimiz ile milli, manevi ve kültürel değerlerimizin işleneceği; aynı zamanda da gençlerimizin de güzel vakit geçirebileceği etkinlikler ile dolu dolu bir Altıeylül Kurtuluş Festivali'ne hazırlandık. Altıeylül ruhunu yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi daim kılmak adına tüm vatandaşlarımızı Altıeylül Kurtuluş Festivali'mizde görmekten dolayı mutluluk duyacağız” dedi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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