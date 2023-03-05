Altılı masada ipler gerildi! O isim açık kapı bıraktı: Eğer o parti ile olursa...







Akşener'in son gelişmeler karşısındaki tutumu







Usta'dan HDP ve Altı Masa açıklamaları



İYİ Parti'nin 6'lı Masaya Dönüşü

Usta'dan Altı Masa krizine ilişkin değerlendirme

Usta'dan Altı Masa karar alma sürecine eleştiriler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti'nin AK Parti ve Cumhur İttifakı'na kapılarının "tamamen" kapalı olduğunu belirtti. Usta, 6'lı masadan kalktıkları yönündeki yorumlarla ilgili olarak, "Adayın uzlaşmayla seçileceği yönünde irade ortaya konulursa kapı açık. Ancak yine bir dayatma varsa konuşmanın bir anlamı yok" dedi.İYİ Parti lideri Meral Akşener'in altılı masa ve cumhurbaşkanı adayı çıkışının ardından gündem karıştı. Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yaptığı çağrı sonrası iki isim açıklamalarda bulundu.İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın HDP ile ilgili yorumları da dikkat çekti. Ayrıca Usta'nın Altı Masa'ya ilişkin "Kapının hala açık olduğunu düşünüyorum" sözleri de çok konuşulacak türdendi.Usta, konuk olduğu programda İYİ Parti'nin 6'lı masaya dönüp dönmeyeceği sorusuna yanıt verdi. Açık kapı bırakan Usta, "Pazartesi günü yapılacak toplantıya katılma kararı GİK'te değerlendirilecek. Henüz verilmiş bir karar yok. Kapı açık" diye konuştu.Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu programda Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turgay Yerlikaya ve Gazeteci Gürkan Zengin'in sorularını İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta yanıtladı. Altı Masa'da yaşanan krizi değerlendiren Usta, "Gelinen son nokta üzücü. Keşke Altı Masa bu noktaya gelmeseydi" dedi.Altı Masa'da alınan kararların "oy birliği" ile alındığını vurgulayan Usta, "Kararlarımızı oy birliği ile alacağız. Bir kişi bir adaya itiraz ederse o aday masadan kalkmayacak şekilde prensip belirlendi. Bütün belgelerde mutabakat vardı. Adaylık konusunda da bir konsensüs olması gerekiyordu. 2 Mart toplantısında uzlaşma olmadan da bu işin yapılabileceği gibi bir tavır vardı. Bunu kabul etmek mümkün değildi. İş bu noktaya geldi."