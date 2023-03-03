Altılı masada ipler koptu! Meral Akşener İYİ Parti'nin adayını açıkladı: Ortalık karışacak!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in son dakika
çıkışı gündemi sarsmaya devam ediyor. Altılı masa dağıldı ve herkesi şaşırtacak sözler sarf edildi. İYİ Parti'de olağanüstü gelişmeler yaşandıktan sonra, Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık çağrısında bulundu. Tarihi bir açıklama yapan Akşener, "İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Buna asla boyun eğmeyeceğiz" dedi. Akşener, kumar veya noter masasında olmayacaklarını söyledi ve masaya İmamoğlu ve Yavaş'ın isimlerini sundu, bu iki isme adaylık çağrısı yaptı. Bu gelişmeler partide heyecan yarattı ve merakla beklenen sonuçlar için herkes nefesini tuttu.
Son dakika haberine göre dün gerçekleştirilen altılı masa toplantısında liderlerin en önemli gündemi cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiydi. Toplantının ardından altı liderin imzasıyla yayımlanan kısa açıklamada, pazartesi günü yapılacak bir açıklama işaret edildi. Ancak İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığı iddiaları kulisleri yeniden hareketlendirdi. Son dakika gelişmesi olarak İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu toplantısının ardından önemli bir açıklama yaptı. Kendisi ve üst düzey yöneticilerinin altılı masa toplantısından ayrıldığını açıklayan Akşener, "Masaya Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylıklarını sunduk ama diğer 5 lider kesin bir şekilde geri çevirdi" diye belirtti. İYİ Parti lideri, masanın bir noter masasına dönüştüğünü ve ne kumar masasında ne de noter masasında yer almayacaklarını ifade etti. İmamoğlu ve Yavaş'a hitap ederek, "Milletimiz size ateşten bir gömlek giymeyi vazife kılmıştır" dedi.
AKŞENER'DEN AÇIKLAMALAR
Partimizin kuruluş sebebi ve varoluş sebebi, alışılmış yenilgilere karşı çıkarak bugünlere geldik. Milletimizin beklentilerini dikkate aldık ve bugün de dimdik duruyoruz. Ancak geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, dayatmaya zorlanmış ve zor bir tercihle karşı karşıya bırakılmıştır. Fakat buna boyun eğmeyeceğiz. Bu bizim ilkelerimizin ve kararlılığımızın bir göstergesidir.
"PARTİLER ARASINDA MUTABAKAT SAĞLANDI AMA..."
Beş farklı partiyle bir araya gelerek birçok konuda mutabakat sağladık. Ancak, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusunda farklı fikirler öne sürüldü. Biz, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylıklarını masaya sunduk ancak bu teklif kesin bir şekilde reddedildi. Bu karar, Türkiye'nin geleceği yerine kişisel hırsların tercih edildiğinin bir göstergesidir.
"KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM"
Hakaretlere ve iftiralara maruz kalmış olsak da, dimdik ayakta durduk. Ancak, sonunda 6'lı masa artık millet iradesine saygı duymaktan uzaklaşarak bir noter masasına dönüşmüştür. Bu kabul edilemez bir durumdur. Partimiz, milletimizin ortak iyiliği için iyi niyetle katıldığı bu masadan ayrılmak zorunda kalmıştır.
"İMZAMIZI MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZÜMÜZLE TUTUYORUZ"
Biz, imzamızın ve milletimize verdiğimiz sözün arkasında duracağız, ne olursa olsun. Ancak, cumhuriyetimizin yeni asrını riske atacak bir kumar masasında veya millet iradesini yok sayacak bir noter masasında olmayacağız. Türkiye'nin geleceği için her türlü engelleme ve dayatmalara rağmen mücadelemizi sürdüreceğiz.
YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI: "MİLLETİMİZ SİZİ GÖREVE ÇAĞIRIYOR"
Sayın Mansur Yavaş ve sayın Ekrem İmamoğlu'na sesleniyoruz: Siz, milletimizin seçtiği iki değerli liderlersiniz. Çok çalışarak milletimizin takdirini kazandınız ve bugün de milletimiz sizden yine görev bekliyor. Ülkemizin bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı gibi temel değerlerimiz tehlikede olduğu bu kritik dönemde, sizleri göreve çağırıyoruz. Bu görev, sadece bir siyasi partinin veya kişinin vazifesi değil, tüm milletimizin ortak vazifesidir.
MİLLET BEŞTEN BÜYÜKTÜR
Bu çağrı, milletimizin ortak talebi ve vazifesi olduğu için reddedilemez veya yok sayılamaz. Bundan sonra yapmamız gereken seçimimizi yapmaktır: ya dimdik ayakta durup, güneşin altında ileriye bakacağız ya da uzayan gölgelerin içinde kaybolup gideceğiz. Biz, tarihi yazmak için mücadele edeceğiz. Türkiye'nin her seçiminde kazanacağız.
İYİ PARTİLİ DİKBAYIR'DAN DESTEK
İYİ Partili Ümit Dikbayır, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyaset tarihimizin bize gösterdiği gibi, milletimizin önünde duramayacak hiçbir engel olmadığını belirtti. Milletimiz için siyasette kararlı olduklarını ve milletin sözünü dinleyeceklerini ifade etti. Türkiye'nin İYİ olacağına olan inancını dile getirdi.