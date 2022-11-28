GÜNDEM
28 Kasım 2022 - 13:22

Altılı masanın anayasının güçlendirilmiş parlamenter sistem çerçevesindeki değişiklik önerisi Ankara'da ilan edildi!

Altılı Masa'nın hazırladığı anayasanın ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ çerçevesinde değiştirilmesine ilişkin çalışma Ankara'da duyuruldu. Hazırlanan çalışmada 84 madde ve 9 başlıkta Anayasa değişikliği öngörülüyor.

GÜNDEM
28 Kasım 2022 - 13:22
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Altılı masanın anayasının güçlendirilmiş parlamenter sistem çerçevesindeki değişiklik önerisi Ankara'da ilan edildi!


CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin oluşturduğu altılı masa üzerinde çalıştığı "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" girişimine ilişkin anayasa değişikliği teklifini tamamladı. Altı Masa'nın "Şimdi Demokrasi Zamanı" sloganıyla düzenlediği tanıtım toplantısı, 28 Şubat 2022'de "Parlamenter Sistemin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın açıklandığı Bilkent Otel'de gerçekleştirildi. 6 siyasi partinin logoları, lobiye "Demokrasi Zamanı" yazan afişler asıldı.

ALTILI MASA 9. KEZ BULUŞACAK

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal tarafından kurulan "Altılı Masa", Anayasa teklifini tanıtmak için yapılan görüşmenin ardından 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'de anayasa değişikliği önerisini tanıtım toplantısı için 9. kez toplanmaya karar verdi. Bu toplantının saatinin ise 14:00 olarak belirlendiği öğrenildi.

ALTI LİDER SALONA BERABER GİRDİLER



Altı siyasi partinin liderleri, "güçlendirilmiş parlamenter sistem" içinde hazırlanan anayasa değişikliği çalışmasının konferans salonunda yan yana yürüdüler. Alkışlarla karşılanan liderin salona girmesinin ardından "Parlamenter Sistemin Konsolidasyon Anı" adlı sinematik temsil gerçekleştirildi.

84 MADDE VE 9 BAŞLIKTA DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem

CHP'nin Altı Masa Anayasa ve Hukuk Reformu Komisyonu Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, anayasa değişikliğine ilişkin ilk konuşmayı yaptı. CHP'liler, yasama, yürütme, yargı, temel hak ve özgürlükler olmak üzere 84 madde ve 9 başlıkta anayasa değişikliği düşündüklerini belirterek, "Bunları bir 'toplum sözleşmesi taslağı' yapıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini “ucube” şeklinde tanımlatan Erkek, şöyle konuştu.

"Teklifimiz ile mevcut tek adam yönetimini sona erdirmeye ve güven inşa eden yeni bir sisteme geçmeye kararlıyız. İnsan onurunu anayasamızın temeli olarak kabul ederiz. Kurtarılan ve kurulan Gaziler Derneği'ni hak ettiği yere iade edeceğiz. Yerel demokrasiyi getireceğiz. Yerel yöneticilerin mahkeme kararı olmadan görevden alınmasının önüne geçeceğiz. Eşitliği, özgürlüğü ve adaleti birleştireceğiz. Güçlendirilmiş bir parlamenter sistem gıda, iş ve ekmek demektir. Yoksulluğun ve israfın sonudur. Ülkemizin ciddi bir anayasa değişikliğine, gerçek bir reforma ihtiyacı var. Bir sonraki seçimi Demokratlar kazanacak ve altılı masanın ortak adayı 13. cumhurbaşkanı olacak."

“CUMHURBAŞKANI ULUSLARARASI ANLAŞMADAN BİR GECE YARISINDA TEK BAŞINA ÇIKAMAZ”

DEVA komitesi üyesi Mustafa Yeneroğlu, “Türkiye otoriter bir anlayışla yönetmeye çalışıyor. Türkiye'deki demokratlar olarak üzerimize büyük bir sorumluluk düşüyor. Baskıcı zihniyeti sona erdirmek niyetindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanının bir gecede uluslararası anlaşmaların dışına çıkamadığı yeni sistemde anlaşma yapacaklarını söyleyen Yeneroğlu, konuşmasına şu zölerle devam etti: “Meclise giden yolları demokratikleştireceğiz. Seçim barajını yüzde 3'e indireceğiz. Siyasi partilere yönelik yaptırımları ve siyasi parti özgürlüğünün güçlendirilmesini ele alacağız. 6 milyonu aşan diaspora topluluğumuzun doğrudan temsilini sağlayacağız. Dokunulmazlığın kaldırılması için üyelerin salt çoğunluğuna ihtiyacımız olacak. Yasama süreçlerini demokratikleştiriyoruz. Başkan, uluslararası konferansı gece yarısı yalnız bırakmaya karar veremeyecektir. Cumhurbaşkanı'nın kanunlar üzerindeki veto yetkisini kaldıracağız. Hükümeti, başbakanı, bakanları sorgulama hakkını tesis edeceğiz. Bütçe hakkının dokunulmazlığı ilkesini oturttuk ve başkanlığını ana muhalefet partisinin yaptığı Kesin Hesap Komisyonu'nu oluşturduk."

KAPANAN PARTİ DURUMUNDA MECLİS ONAYI

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Anayasa değişikliği çalışmalarımızda güçlü, gelişmiş ve demokratik bir Türkiye'nin inşası için özgürlükler üzerindeki baskıya son verilmesi için hazırladık." dedi. Poyraz, birinci hükmün, önerilen temel hak ve hürriyetler değişikliklerinin başlığı bakımından ruhunu yansıttığını ve Anayasa'nın ikinci bölümünün başlığını "Hak ve Hürriyetler" olarak değiştireceklerini beyan etti.

"İnsan onurunun dokunulmazlığı, Devletin insan onuruna saygı gösterme ve koruma yükümlülüğü, temel hak ve hürriyetlerin bütünlüğü ve yasama hakkının Anayasa'nın 12. maddesine, yürütme ve yargı erklerinin bağlayıcı olduğunu ekliyorum. Devletin insan hakları ihlallerini önleme ve herkesin haklarına sahip olmasını sağlama yükümlülüğünü taşıyoruz." diyen Poyraz, Yargıtay Başsavcısının siyasi partiler hakkında kapatma davası açabilmesi için TBMM'nin iznine bağlı olduklarını söyleyen Poyraz, yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

“Düşünce, fikir ve ifade özgürlüğü hakkını bir maddede şart koşuyoruz. Hiç kimsenin düşüncesinden dolayı ayrımcılığa uğramaması anayasal ilkesini tanımlıyoruz. Bu değişiklik sonucunda ifade özgürlüğü çoğulcu demokrasinin gerektirdiği ölçüde genişletilecektir. Kamuoyu oluşturma özgürlüğünü devlete emanet ederek ve basın çoğulculuğunu görev bilip güvence altına alarak basın özgürlüğü konusundaki keyfi uygulamalara son verdik. Kamu tüzel kişilerinin elinde bulunan kitle iletişim araçlarından ve yayın araçlarından, bu ilkeye uygun olarak, bireylerin ve siyasi partilerin adil ve makul kurallara uygun olarak yararlanmasını, toplumun bilgi edinme hakkının korunmasını ve güvence altına alınmasını anayasal ilke olarak şart koşuyoruz.

Sosyal ve ekonomik hak ve özgürlükler alanında önerdiğimiz değişikliklerle müreffeh bir ulus olmanın anayasal altyapısını oluşturuyoruz. Anayasa'nın 62. maddesinin başlığını yurt dışında yaşayan Türkler olarak değiştirerek, devletin anavatanları ile ilişkilerini geliştirmek kadar onların hak ve menfaatlerini korumak, dillerini ve kültürlerini korumakla yükümlü olduğunu vurguluyoruz. Ekonomik ve sosyal haklar bölümüne yeni izinler ekliyoruz. Herkesin sağlık hizmeti alma hakkı olduğu ve hiç kimsenin temel sağlık hizmetlerinden mahrum kalamayacağı sonucuna varıyoruz. Devletin görevinin çevre hakkı ile çevreyi korumak, çevre kalitesini artırmak ve gıdanın doğallığını sağlamak olduğunu beyan ederiz. Değişiklik teklifimizde hayvan hakları da yer alıyor. Devletin doğal yaşamı ve hayvanları korumakla, hayvanlara yönelik zulmü ve kötü muameleyi önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğunu teyit ederiz. Milletvekili genel seçiminde geçerli oyların yüzde birini kazanan partilere devletin mali yardımda bulunmasını ve bu desteğin dörtte birinin partiler arasında eşit olarak paylaştırılmasını, kalan miktarın ise partilerin aldığı oy oranlarına göre bölünür. Yargıtay Başsavcısının ülkenin demokratik yaşamının vazgeçilmez unsuru olan siyasi partilerin kapatma işlemlerini başlatabilmesi için Türkiye Millet Meclisi'nin yetkisine bağlıyız. Kapatma kararının ancak daha basit bir şekilde verilebildiği odak noktası tanımına yoğun, sürekli ve demokratik düzeni ciddi şekilde tehlikeye atan kavramını ve pasajın son cümlesine oylama hükmünü ekliyoruz. yasama ayrıcalığı kapsamında kullanılan konuşmalar ve görüş beyanları yön belirlemede gözlenemez. Son olarak, Anayasa'nın Arabulucuya ilişkin 74. maddesinde yapılan değişiklikle, kuruma, re'sen veya şikayet üzerine, hükümetin işlem ve bildirimlerinin yeterliliğini, hukuka uygunluğunu ve hakkaniyetini denetleme ve doğrulama yetkisi veriyoruz. Başmüfettişlik görevine toplumun geniş kesimleri tarafından tarafsızlığı ve adaletliliği kabul edilmiş bir kişinin seçilmesini sağlamak için, başkan seçim prosedürünü değiştirerek mecliste hakim siyasi çoğunluk hizbinin seçilmesini engelliyoruz. "

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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