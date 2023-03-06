Altılı masanın dağılmasına ünlülerden sert tepki! Bakın kim kimin tarafını tuttu!













İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki göstererek Altılı Masa'dan ayrıldı. Bunun üzerine aday olmaları için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulunan Akşener, "Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıldan çıkmış" açıklamalarında bulundu.Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılması üzerine ünlülerden şu cümlelerle tepki yağdı: Şahan Gökbakar attığı tweette, "Bence topyekûn ülkece 1 gün süreyle susalım. Ülkede toplu halde 1 günlük "tıp" oynayalım. Yeter, benim kafam kaldırmıyor artık. Öyle şeyler yazmak istiyorum ki! Ama yazmamak mı doğru, yazmak mı karar vermiyorum" ifadelerini kullandı. Fazıl Say attığı tweette, "Sifonu çek. Gitsin" ifadelerini kullandı. Gökhan Özoğuz attığı tweette, "Bu dünyada insanlar ve karakterleriyle alakalı stabil tek bir doğru vardır o da huylu huyundan vazgeçmez" ifadelerini kullandı. Atilla Taş attığı tweette, "Tayyip Erdoğan'ın yaptıramadığı muhalefet kenetlenmesini Meral Akşener başardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını güçlendirdiği gibi, stratejik hatalarıyla da tepki topladı" ifadelerini kullandı. Gani Müjde attığı tweette, "Bir özet de ben yapayım. Meral Akşener 'Tayyip Erdoğan'ın başkan seçilmesini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkan seçilmesine' tercih etmiştir" ifadelerini kullandı. İlyas Salman attığı tweette, "Ben marksistim, elbette ideal adayım çakı gibi bir marksist-sosyalist aday olurdu ama bu ya battık ya çıktık vaziyetinde istediğim aday olmazsa sandığa gitmem şımarıklığına düşmeye hakkım yok. Millet ittifakının adayı kim olursa olsun oyumu ve desteğimi alacak" ifadelerini kullandı. Aslı İnandık attığı tweette, "Yıllardır oturduğun masadan 'kumar masası' diyerek kalktığın ve ülkeyi büyük bir iştahla yokuştan aşağı ittiğin bu günü unutmayacağız. 21 yıldır maruz kaldığımız şeye bizi mahkum etme çaban karşılık bulmayacak. Haklı mücadelemizi kazanacağız" ifadelerini kullandı. Gonca Vuslateri attığı tweette, "Biz yedik Allah arttırsın. Sofrayı kuran kaldırsın" ifadelerini kullandı. Sarp Apak attığı tweette, "Küçük, güvenli olmayan evlere binlerce lira veriliyor, insanlar yaşamak için basit zevklerinden bile vazgeçiyor, düşüncesini söylemekten korkuyor. Ekonomisi ve adalet sistemi dibe vurmuş bir ülkede yaşıyoruz. Bu düzenin değişmesini engelleyen herkes halkına karşı suç işliyor" ifadelerini kullandı. Aslı Kızmaz attığı tweette, "Daha zor ama daha güzel olacak. Umutsuz olmaz" ifadelerini kullandı. Hande Doğandemir attığı tweette, "Bıktık ağzı bozuk siyasetinizden bu nasıl bir üslup ya? İtirazınız yok mu bu muameleye gerçekten" ifadelerini kullandı. Sermiyan Midyat attığı tweette, "Önce Çiller'e… Sonra Bahçeli'ye… Şimdi Kılıçdaroğlu'na… Tarih yine tekerrür etti. Meral Akşener'in İ.P.'iyle kuyuya inilemedi" ifadelerini kullandı. Cem Davran attığı tweette, "İçerikler, anlamlar, yöntemler ve hatta beklentiler tartışılır sıkıntı yok ama konuşma hakaret eder gibiydi, işte buna yazıklar olsun" ifadelerini kullandı. Celil Nalçakan attığı tweette, "Ya aranızda hiç mi konuşmadınız bu konuyu şimdiye kadar? Hakikaten şaka gibi" ifadelerini kullandı. Metin Uca attığı tweette, "Sayın Meral Akşener dünkü imzayı siz atmadınız mı efendim? Bir yıldır konuşulan konu dün mü dayatma oldu? GİK kararı Türkiye'nin tek adam garipliğinden daha mı önemli? Göreve çağırdığınız CHP'li başkanlar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş 'hayır' derse ne yapacaksınız" ifadelerini kullandı. Selçuk Yöntem attığı tweette, "Bravo Meral hanım böyle bir dönüşümü bir tiyatro oyununda bile hiç bir aktör yorumlayamaz.. Pes" ifadelerini kullandı. Nihal Yalçın attığı tweette, "Mommy'nizi de alın gidin" ifadelerini kullandı.