Altılı masanın perde arkasında kavga çıktı! Meğer dakikalar önce o isimler birbirine girmiş: Ekrana yansıdı

Toplantı esnasında Meral Akşener'in 'Yeter' diyerek bağırdığı hatta ardından arabasının hazırlandığı söylentiler arasında yer aldı. Millet İttifakı için sorun nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.
AKŞENER 'YETER'DİYE BAĞIRDI İDDİASI!Millet İttifakı sonucunda cumhurbaşkanı adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirtilmiştir. İyi Parti Başkanı Meral Akşener ve diğer parti liderlerinin yüzlerinin asık olduğu görülmüştür. Toplantıda gerginlik olduğu iddiası hızla yayıldı. Toplantının olduğu esnada Akşener'in 'Yeter' diyerek bağırdığı ve dışarıda duyanlar olduğu belirtilmiştir. Hatta arabasının hazırlandığı da söylenenler arasındadır.
Fikir ayrılıkları sebebiyle Millet İttifakı'nda gergin anlar yaşanmıştır. Bunun üzerinden 72 saat geçmesinin ardından cumhurbaşkanı adayı açıklanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak yer aldığı açıklanmıştır. Cumhurbaşkanı adayı seçilmesi ardından Akşener ve diğer adayların yüzlerinin asıklığı sebebiyle gerginlik olduğu anlaşılmıştır. Gazeteci İsmail Saymaz, saatler süren toplantı hakkında detayları paylaştı. Toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu ve Akşener tarafından beraber görüşmesi diğer adayları rahatsız etmiştir. 16.00 saatinde toplantıda yüzlerdeki gerginlik dikkat çekmişti. Gazetecilere yapılan açıklamada Prof. Kürşat Zorlu: Belediye başkanlarımız genel başkanımızı ziyaret etmiştir. Bu ziyaretleri sırasında 13. cumhurbaşkanının yetkili, icracı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir” ifadelerinin Gelecek, DEVA , Demokrat Parti liderlerini kızdırdığını iddia eden Saymaz, "Altılı Masanın karar vereceği konuda açıklama yapması doğru değildir." sözleriyle belirtti. Saymaz, üç kişi, lider ve belediye başkanı olan kişilerin cumhurbaşkanı yardımcısı şeklinde katılması ile partilerle görüşüleceği bu nedenle toplantıya ara verildiğini belirtti. En büyük tepkinin ise DEVA taraından geldiğini de ekledi. Babacan ve Akşener arasında oluşan gerginlik iddiaları için ise şu sözlerde bulundu: Akşener, 'Ben bu şartla masaya geldim, istiyorsanız kalkayım' dedi. Sesler yükseldi. İYİ Parti lideri 'Yeter' diye bağırdı. Araya Davutoğlu girdi. Sesler salonun dışına taşınca Akşener’in arabası bile hazırlandı." dedi. Gazeteci Özlem Gürses tarafından iddia ortaya atıldı. Akşener'in bu akşam HaberTürk Fatih Altaylı'ya konuk olacağını iddia etti. Akşener için cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istemediğini belirteceğini açıklayacağını belirtti. Gürses, "Vekil olup partisinin başında kalarak İYİ Parti'yi büyütmek için çalışacağını açıklayacakmış" sözlerini kullandı.