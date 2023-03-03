﻿Altın'a sahipleri hazırlıklara başlasın! Altında bayram havası esecek! İslam Memiş güzel haberi müjdeledi

Son haftalarda yükselişe geçen altın fiyatları, ekonomist İslam Memiş'in altın sahiplerine bir uyarıda bulunmasına neden oldu. finans sektöründeki uzmanlığıyla tanınan Memiş, yatırımcılara değerli metalin devam eden yükselişi için hazırlık yapmaya başlamalarını tavsiye etti.
Altının daha hızlı ve kararlı bir yükseliş yaşaması bekleniyor
İslam Memiş'e göre altının önümüzdeki haftalarda çok daha hızlı ve kararlı bir yükseliş yaşaması bekleniyor. Daha önceki dalgalanmalarda küçük yatırımcıların satışa yönelmiş olabileceği uyarısında bulunan Memiş, bunun bir tuzak olabileceğine dikkat çekerek yatırımcılara soğukkanlı olmalarını ve bilinçli hamleler yapmalarını tavsiye ediyor. Gram altın sahipleri piyasadaki dalgalanmalar konusunda uyarıldı
Ekonomist İslam Memiş, altın piyasasında daha önce yaşanan dalgalanmalar sırasında gram altın sahiplerinin ucuz fiyatlara aldanıp ellerindeki altınları satmış olabilecekleri uyarısında bulunuyor. Memiş ayrıca, özellikle gram altın sahiplerini piyasadaki dalgalanmalar sırasında acele karar vermemeleri konusunda uyararak, yatırımcılara soğukkanlı olmalarını ve bilinçli hareket etmelerini tavsiye etti.