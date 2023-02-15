EKONOMİ
15 Şubat 2023 - 18:15

Altın alım satımına deprem kararı! O tarihe kadar durduruldu: Son dakika açıklandı!

Türkiye Ekonomi Bakanlığı, Şubat depremlerinin ekonomik etkilerini hafifletmek için, vadeli altın ithalatının geçici bir süreliğine durdurulmasını ve Borsada manipülasyonu önlemek için Varlık Fonu'nun devreye girmesini kararlaştırdı.

EKONOMİ
15 Şubat 2023 - 18:15
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Altın alım satımına deprem kararı! O tarihe kadar durduruldu: Son dakika açıklandı!
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Türkiye ekonomi Bakanlığı, Şubat depremlerinin ekonomik etkilerini hafifletmek için, vadeli altın ithalatının geçici bir süreliğine durdurulmasını ve Borsada manipülasyonu önlemek için Varlık Fonu'nun devreye girmesini kararlaştırdı.

DEPREM SONRASI YENİ ÖNLEM: ALTIN İTHALATI DURDURULDU

konut



Makul fiyatların korunması amacıyla Varlık Fonu devreye girecek. Kamu bankaları ve şirketler tarafından fonun fiyat istikrarı fonunda kaynak sağlanacak. Borsada manipülasyon yapılması durumunda, Varlık Fonu aracılığıyla hisse alımı gerçekleştirilecek.

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