Altın alıp satacaklar dikkat! Akşam bu saati bekleyin: Altın fiyatları alt üst olacak!







ALTINDA ÖNGÖRÜLEN NEDİR?







Altın yatırımcıları bu akşama dikkat etmeli! Saat 22.00'da açıklanacak Fed tutanakları öncesinde altın fiyatlarında dengeler değişebilir. İşte ayrıntılar...Günlerdir düşüşte olan gram altın, Fed tutanaklarının açıklanmasının ardından değişim öngörülüyor. Şu anda bin 113 TL'den satışta olan gram altının serbest piyasadaki durumu ise bin 135 TL olarak kaydedildi. Altın yatırımcılarının beklediği açıklama sonrası alış ve satışlar gerçekleştirilecek. Ons altın, son 6 haftanın en düşük seviyesinde işlem görmeye doğru gidiyor. Şu anda bin 844 dolardan işlem görmektedir. Uzun bir süredir belirsizlikte olan altın ile ilgili fed açıklamasında, şahin dilin muhafazası ve faiz yükselişinin süreceği yönünde olduğu öngörülüyor. Öncesinde altında faiz artışının azaltılacağı yönündeki beklentilerle birlikte altın fiyatları hızlı bir yükselişe geçmişti. Şu an ise işler tersine dönerek ons altının değer kaybının sürmesi beklenmektedir. Gram altında ise durumun daha az düşüşle işlem görebileceği yönünde. Haberde yer alan bilgilere dayanarak yatırım yapılmaması tavsiye edilir. Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.