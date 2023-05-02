Altın alıp satanlara kritik 150 gün! Kuyumculardan flaş açıklama: Gram ve çeyrekte deprem geliyor!













Nisan ayı boyunca ONS altın ve dolar/TL kurundaki yükselişin etkisiyle ivme kazandı. Bu durum, altın yatırımı yapmayı düşünenlere yeni fırsatlar sundu. Ayrıca, enflasyon oranlarının beklenenin altında gelmesi ve ABD dolarındaki zayıflama da altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu etkilerin bir sonucu olarak, altın fiyatı 2 bin dolar psikolojik direncinin üzerine çıktı ve şu anda 2 bin 8 dolar seviyelerinde işlem görüyor. ABD ekonomisindeki yavaşlama endişeleri ve First Republic Bank'ta yaşanan gelişmeler, bankacılık sektöründe sorunların devam edeceğine işaret ettiği için altın fiyatını destekliyor. Ayrıca, Federal borçlanma tavanının artırılması konusunda yaşanan tartışmalar da altın fiyatını etkiliyor ve ABD'nin temerrüde düşüp düşmeyeceği konusunda endişeler var.Kuyumcular ise altın alıp satanları uyarıyor ve en az 5 aylık bir sürenin gerektiğini belirtiyor. 22 ayar gram altın fiyatının önümüzdeki 4-5 aylık süreçte bin 650 TL'yi görebileceği tahmin ediliyor ve yaz boyunca fiyatların artmaya devam edeceği düşünülüyor. Altın yatırımı yapmak isteyenlere ise kuyumcu esnafı sabırlı olmaları gerektiğini söylüyor. Kuyumcu esnafı, altın yatırımı yapmak isteyenlere sabırlı olmaları konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Altın fiyatlarının anlık olarak değişkenlik gösterebileceğini ve bu nedenle kısa vadeli yatırımcılar için riskli bir alan olabileceğini söylüyorlar. Bu nedenle, altın yatırımı yapmayı planlayanların uzun vadeli düşünmeleri, sabırlı olmaları ve piyasayı yakından takip etmeleri gerektiği konusunda uyarıyorlar. Kuyumcu esnafı ayrıca, altın yatırımının yapılacağı şekli de önemli bir faktör olarak belirtiyorlar. Fiziki altın yatırımı yapmak isteyenlerin, güvenilir ve lisanslı kuyumcu dükkanlarından alışveriş yapmaları gerektiğini belirtiyorlar. Ayrıca, altın fiyatlarının takip edilerek doğru zamanlamada alım yapılması ve satış yapılırken de benzer şekilde dikkatli olunması tavsiyesinde bulunuyorlar. Bunun yanı sıra, altın yatırımı yapmak isteyenlerin alternatif yatırım araçlarını da araştırmaları gerektiği konusunda da bilgilendiriyorlar. Örneğin, altın fonları ya da borsa yoluyla altın yatırımı yapmanın, fiziki altına yatırım yapmaktan daha az riskli ve daha kolay olabileceğini belirtiyorlar.Kuyumcu esnafı Bayram Erdoğan, altın fiyatlarına dair tahminlerini paylaşıyor. 2023 yılının ilk çeyreğinde çeyrek altının 2 bin 200 TL olacağını tahmin ediyor ve gram altın için bin 300 TL rakamını veriyor. Şu anda gram altın bin 325 TL seviyesinde bulunuyor. Erdoğan, altına olan talebin artması nedeniyle altın fiyatlarının artacağını belirtiyor ve bir seçim sonrası doların 25 TL'ye yükselmesi halinde ons altının da 2 bin 300 dolar seviyesine ulaşacağını söylüyor. Bu durumda gram altın fiyatının yaklaşık olarak bin 700 TL'ye yükseleceğini ve çeyrek altın için ise 3 bin TL fiyatını görebileceğini ifade ediyor. Erdoğan, tahminlerinin yatırımcıya her zaman kazandırdığını ve çeyrek altının yıl bitmeden 3 bin TL'yi göreceğinde ısrar ediyor.