Finans
21 Mart 2023 - 14:30

Altın alıp satmak isteyenlere kritik uyarı! O aya kadar süreniz var: Bekleyen de beklemeyen de...

İslam Memiş, altın fiyatındaki dalgalanmaya ilişkin açıklamalara yer verdi. Memiş, altın yatırımcılarına dikkatli olmalarını tavsiye etti. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz…

Finans
21 Mart 2023 - 14:30
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Altın alıp satmak isteyenlere kritik uyarı! O aya kadar süreniz var: Bekleyen de beklemeyen de...


Altın fiyatları haftayı rekor seviyede kapadı. Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını aktif olmaları konusunda uyardı.

Memiş, "Filmin sonunda gram gümüşçüler mutlu olacak. Daha 8,5 ayımız var" diyen Memiş, "Yeni alıcılar dikkatli olsun" uyarısında bulunarak, "düzeltmeleri beklemeliyiz. Elinde olan kıymetini bilsin” dedi.



altın fiyatları

Memiş, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "gram altını almayanlar ve satanlar zarar eder. Bizim işimiz ons olduğu için gram bizi tatmin etmiyor."

Gram altının fiyatı haftayı 1216 TL’den kapattı. Ons altının karşılığı 1989 doları buldu.

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Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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