Altın almadan önce o tarihe dikkat! Servet sahibi olmak için onu bekleyin: Altın fiyatlarında deprem!







ALTINA YATIRIM YAPANLAR VE YAPACAKLAR DİKKAT: BUNU YAPANLAR KÖŞEYI DÖNÜYOR! 13 ŞUBAT YENİ ALTIN FİYATLARI







GRAM ALTIN NE KADAR?

Günlük işlemlerde, önceki kapanışı 1.128,82 TL olan gram altın bugün 1.125,08 TL alış ve 1.125,28 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet Altını, önceki kapanışın 7.502,00 TL olduğu günden itibaren 7.411,00 TL'den alınırken 7.485,00 TL'den satılıyor. YARIM ALTIN NE KADAR?



Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önemli bir duyuru yaparak vatandaşları uyardı. Uzman Memiş, “Son kez uyarıyorum” diyerek, özellikle altın fiyatlarının takibini yaptıklarını vurguladı.Piyasaların bugün açılmasıyla birlikte, altın almak ve bozdurmak isteyenler güncel altın fiyatlarını takip etmeye başladı. İslam Memiş de altın konusunda önemli açıklamalarda bulundu. İşte, kişilerin merak ettiği gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları hakkında bilgiler..Yarım altının önceki kapanışı 3.766,00 TL olarak belirlenmişti. Şimdi alış için 3.716,00 TL ve satış için 3.757,00 TL olarak belirlendi.Çeyrek altın, son kapanışı 1.883,00 TL olarak gerçekleşti. En son 13 Şubat itibariyle alıcılar 1.859,00 liradan alırken, satıcılar ise 1.879,00 liradan satıyor.Altın 13 Şubat gününde 7.436,00 TL'den alınabildiği gibi 7.513,00 TL'den satılıyor.Vatandaşlarımıza altın satın almalarını önermiyorum, ancak orta ve uzun vadede yükselişlerin olacağını ve yeni rekorların kırılacağını düşünüyorum. Şubat ayında düşüşler yaşanacağını tahmin ediyorum, ancak Haziran ayından sonraki süreçte gram altın fiyatlarının yükseleceğini öngörüyorum.