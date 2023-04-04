Altın almak için 2 gününüz kaldı! İslam Memiş'ten kritik uyarı: Elinde parası olanlar bu ahber size!

Altın, bu yıl hızlı bir başlangıç yaptı ve fiyatları sürekli olarak artış gösterdi. Ancak şubat ayındaki ani düşüşten sonra, vatandaşlar artık uzmanların açıklamalarını takip etmeye başladı ve yatırımlarını daha dikkatli bir şekilde yönlendirmeye çalışıyorlar.
1300 TL'YE KADAR ÇIKACAK
Son zamanlarda Silikon Vadisi Bankası'nın battığı haberinin ardından, vatandaşlar yatırımlarını altın ve kripto
piyasalarında değerlendirmeye başladı. Bu gelişmelerin ardından gözler İslam Memiş'in son açıklamalarına çevrildi. Memiş, yaptığı açıklamada, "Şu anda yaşanan yükselişlerin daha keskin ve kalıcı bir hale geleceğini düşünüyorum. Seçimlere kadar gram altının 1300, yaz aylarından yıl sonuna kadar da 1550-1600 lira seviyelerini geçeceğini tahmin etmekteyim.
Bu hafta ons altının yeniden 2000 doları geçeceğini düşünüyorum ve doğal olarak bu artışa bağlı olarak gramda da bir yükseliş yaşanacaktır. Şu anda 1215 lira seviyelerinde olan gramın gerçek değeri ise 1225-1230 lira aralığında olabilir. Önceden de ısrarla belirttiğim gibi, 2023 yılı altının senesi olacak. Burada uzun süreli bekleyenler, yılın sonunda en çok kazananlar olacaklar" şeklinde konuştu.
PANİK YAPMAYIN!
İslam Memiş, düşüşler karşısında panik yapmamak gerektiğine dikkat çekerek, özellikle ciddi birikimi olanların bu durumları fırsat olarak görmesi gerektiğini söyledi. Panikle yapılan satışların genellikle zararla sonuçlandığını belirten Memiş, yatırımcıların sabırlı olması ve uzun vadeli düşünmesi gerektiğini vurguladı. Böylece yatırımcılar, fiyatların tekrar yükselmeye başlamasıyla birlikte kazanç elde etme şansını yakalayabilirler. Memiş, "Altın düşecek mi?" sorusuna cevaben, "Evet, düşecek. Hiçbir şey her zaman yükselmez, ancak altın bir düşecekse, iki yükselecek. Bu yüzden düşüşlerin ardından yapılacak satışlar, yükseliş esnasında elde avuçta altın kalmadığı için pişmanlığa neden olur" dedi ve ekledi: "Panik satışı yaparsanız, her zaman kaybedersiniz."