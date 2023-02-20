Altın almak için acele edin! Uzmanlar açıkladı: O tarihte 300 TL birden yükselecek













Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüş hem yatırımcıları hem de vatandaşları endişelendiriyor. Altın kahini olarak da bilinen uzman İslam Memiş, son zamanlarda altın fiyatıyla ilgili yeni tahminlerde bulunarak endişeleri olanları rahatlattı. Memiş'e göre, altın fiyatındaki düşüş yatırımcıların alım yapması için iyi bir fırsat teşkil ettiğinden endişeye mahal vermemeli. Altının şu anki gram fiyatı 1115 TL civarında ancak serbest piyasalarda 1132 ila 1137 TL arasında değişiyor. Geçtiğimiz hafta İslam Memiş, 15 Şubat'a kadar altın fiyatında 1140 TL'ye kadar düşüş yaşanacağını öngörmüştü. Ancak fiyat daha da düştü ve artık 1140 TL'nin altında bir gram altın almak mümkün.Memiş'e göre bu düşüşler kalıcı değil ve düşüşleri bekleyen yatırımcılar için bir alım fırsatını temsil ediyor. Ons bazında altın fiyatlarının baskılanmaya devam etmesine rağmen hem ons hem de dolardan destek alan gram altın fiyatı orta ve uzun vade için alım fırsatı sunmaya devam ediyor. İslam Memiş altın fiyatlarına ilişkin öngörüsünü değiştirmedi. Altının ons fiyatı şu anda 1830 dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Bu seviyenin altına düşmesi durumunda ise hala 1810 dolar seviyesi var. Yine de altının ons fiyatı şu anda 1830 dolarda tutunmak için çaba sarf ediyor.Memiş'in elinde doları olanlar için orta ve uzun vadede 2023 yılı için 2350-2500 dolar öngörüsü geçerliliğini koruyor. Bu fiyatların düşük olduğuna inanan Memiş, altının ons fiyatının 2300 dolara yükselmesi ve doların değerinde bir değişiklik olmaması durumunda altının gram fiyatının 1400 lirayı aşacağını öngörmeye devam ediyor. Dolayısıyla, altın fiyatındaki mevcut düşüşe rağmen Memiş'in öngörüleri olumlu kalmaya devam ediyor ve yatırımcılara bunun geçici bir durum olduğu ve altın fiyatının yakında tekrar yükseleceği konusunda güvence veriyor.