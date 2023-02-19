Finans
19 Şubat 2023 - 20:30

Altın almak için dört gözle bekleyenlere uyarı! İslam Memiş yeni rekoru açıkladı!

Altın fiyatları üzerinde ki hareketlilik devam ederken uzman isim İslam Memiş, altın konusunda önemli yorumlarda bulundu. Yeni rekorlara adım atılırken İslam Memiş kritik uyarılarda bulundu. Altın fiyatları yükselişe devam edecek mi? İşte detaylar...

Finans
19 Şubat 2023 - 20:30
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Altın almak için dört gözle bekleyenlere uyarı! İslam Memiş yeni rekoru açıkladı!
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Piyasalar hakkında çeşitli yorumlarda bulunan uzman isim İslam Memiş, son değerlendirmeleri aktarırken rekor kıracağı yönünde açıklamalar yapıldı. Memiş, gram altın ile ilgili yeni tahminler gelirken yeni rekor kırılacağı yönünde faydalar sunuldu. İşte, Şubat ayında ki altın fiyatlarına ilişkin merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

YENİ REKORLAR KIRILDI

Altın fiyatlarında ki düşüşler yaşanırken yatırımcılar tarafından tedirginlikler oluştu. Memiş, kritik uyarılarda bulunurken kısa vadeli bu geri çekilmeler için alım fırsatı vereceği düşünülürken genellikle altın borcu olanlara düğün yapacaklara altın yatırımı yapılarak şubat ayında düşüşler yaşanması bekleniyor. Orta ve uzun vadede özellikle yukarı yönlü hareketlerde yeni rekorların geleceğini bilmekte yarar olduğu duyuruldu.



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ŞUBAT AYINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI

Altın fiyatlarına rekorlar kırılırken İslam Memiş, elinde altın bulunduran vatandaşlarımıza satmayı tavsiye etmediğini söyledi. Şubat ayı içerisinde son bir geri çekilme ama haziran ayında sonraki süreçlerde yukarı yönlü hareket etmesiyle beraber gram altın karşısında tahminler yapıldı.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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