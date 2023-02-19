Piyasalar hakkında çeşitli yorumlarda bulunan uzman isim İslam Memiş, son değerlendirmeleri aktarırken rekor kıracağı yönünde açıklamalar yapıldı. Memiş, gram altın ile ilgili yeni tahminler gelirken yeni rekor kırılacağı yönünde faydalar sunuldu. İşte, Şubat ayında ki altın fiyatlarına ilişkin merak edilenler haberimizde yer almaktadır.
Finans
19 Şubat 2023 - 20:30
Altın almak için dört gözle bekleyenlere uyarı! İslam Memiş yeni rekoru açıkladı!
Altın fiyatları üzerinde ki hareketlilik devam ederken uzman isim İslam Memiş, altın konusunda önemli yorumlarda bulundu. Yeni rekorlara adım atılırken İslam Memiş kritik uyarılarda bulundu. Altın fiyatları yükselişe devam edecek mi? İşte detaylar...
Finans
19 Şubat 2023 - 20:30