Altın almak için dört gözle bekleyenlere uyarı! İslam Memiş yeni rekoru açıkladı!







YENİ REKORLAR KIRILDI







ŞUBAT AYINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI

Piyasalar hakkında çeşitli yorumlarda bulunan uzman isim İslam Memiş, son değerlendirmeleri aktarırken rekor kıracağı yönünde açıklamalar yapıldı. Memiş, gram altın ile ilgili yeni tahminler gelirken yeni rekor kırılacağı yönünde faydalar sunuldu. İşte, Şubat ayında ki altın fiyatlarına ilişkin merak edilenler haberimizde yer almaktadır.Altın fiyatlarında ki düşüşler yaşanırken yatırımcılar tarafından tedirginlikler oluştu. Memiş, kritik uyarılarda bulunurken kısa vadeli bu geri çekilmeler için alım fırsatı vereceği düşünülürken genellikle altın borcu olanlara düğün yapacaklara altın yatırımı yapılarak şubat ayında düşüşler yaşanması bekleniyor. Orta ve uzun vadede özellikle yukarı yönlü hareketlerde yeni rekorların geleceğini bilmekte yarar olduğu duyuruldu.Altın fiyatlarına rekorlar kırılırken İslam Memiş, elinde altın bulunduran vatandaşlarımıza satmayı tavsiye etmediğini söyledi. Şubat ayı içerisinde son bir geri çekilme ama haziran ayında sonraki süreçlerde yukarı yönlü hareket etmesiyle beraber gram altın karşısında tahminler yapıldı.