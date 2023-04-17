Finans
17 Nisan 2023 - 19:30

Altın almak için düşmesini bekleyenler dikkat! İlk kez açıklandı: 1 aya böyle olacak

Yatırım olarak altını kullananları yakından ilgilendiren haber geldi. Kısa ve uzun vadeli altın tahminleri gelirken gram atlının güncel rakamı merak konusu oldu. Ekonomistler tarafından yeni tahminler gelirken 17 Nisan 2023 Pazartesi günü güncel rakamlar açıklandı.

Finans
17 Nisan 2023 - 19:30
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Altın almak için düşmesini bekleyenler dikkat! İlk kez açıklandı: 1 aya böyle olacak


Altın yatırımı yapanların gündeminde olan güncel rakamlar üzerine küresel altın piyasalarında dikkate alınan fiyat tahminleri yapıldı. Döviz kuru üzerinde ki hareketlilikle beraber gözler Kapalıçarşı'ya çevrildi. Pandemi sonrasında FED'in faiz artırımları ile kabus yaşanırken altın piyasası üzerinde yükseliş gerçekleşti. FED'den gelen faiz açıklamalarıyla beraber altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. İşte, 17 Nisan 2023 güncel rakamlar haberimizde.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 1.246,46



Satış 1.246,89

ONS ALTIN FİYATI

Alış 2.003,92

Satış 2.004,61

17 Nisan 2023 altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 2.138,00

Satış 2.173,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış:7.978,81

Satış:8.131,25

YARIM ALTIN FİYATI

Alış:3.976,94

Satış:4.078,10

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış:7.978,81

Satış:8.131,25

ATA ALTIN FİYATI

Alış:8.722,52

Satış:8.943,02

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış:729,18

Satış:874,08

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış:1.199,16

Satış:1.274,97

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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