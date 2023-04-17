Altın almak için düşmesini bekleyenler dikkat! İlk kez açıklandı: 1 aya böyle olacak

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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Altın yatırımı yapanların gündeminde olan güncel rakamlar üzerine küresel altın piyasalarında dikkate alınan fiyat tahminleri yapıldı. Döviz kuru üzerinde ki hareketlilikle beraber gözler Kapalıçarşı'ya çevrildi. Pandemi sonrasında FED'in faiz artırımları ile kabus yaşanırken altın piyasası üzerinde yükseliş gerçekleşti. FED'den gelen faiz açıklamalarıyla beraber altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. İşte, 17 Nisan 2023 güncel rakamlar haberimizde.Alış 1.246,46Satış 1.246,89Alış 2.003,92 Satış 2.004,61Alış 2.138,00 Satış 2.173,00Alış:7.978,81 Satış:8.131,25Alış:3.976,94 Satış:4.078,10Alış:7.978,81 Satış:8.131,25Alış:8.722,52 Satış:8.943,02Alış:729,18 Satış:874,08Alış:1.199,16 Satış:1.274,97