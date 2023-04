Altın almak için düşmesini bekleyenler dikkat! Ünlü bankadan şaşırtan altın tahmini: O tarihe dikkat çekildi!

BANK OF AMERICA AÇIKLADI





ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?





Altın fiyatları, arz ve talep faktörlerine bağlı olarak belirlenir ve dünya genelinde birçok farklı faktörün etkisi altındadır. Arz faktörleri, altının üretildiği miktarı ve üretim maliyetlerini kapsar. Dünya genelinde altın madenciliği, altının üretildiği en önemli yöntemdir. Madencilik şirketleri, altın üretmek için yüksek miktarda sermaye ve yatırım gerektirir. Bu nedenle, üretim maliyetleri yüksektir ve altın fiyatlarındaki artışlar genellikle madencilik maliyetlerindeki artışlardan kaynaklanır. Aynı zamanda, altın üretiminin politik ve ekonomik istikrarsızlıktan etkilenmesi de mümkündür. Bu durum, dünya genelindeki madencilik şirketlerinin üretimlerini etkileyerek arz kıtlığı yaratabilir ve altın fiyatlarını yukarıya doğru hareket ettirebilir.Talep faktörleri, altının tüketicileri tarafından kullanıldığı alanları ve tüketicilerin altın taleplerini kapsar. Altın, çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır, örneğin mücevherat, yatırım ve endüstriyel amaçlar gibi. Bu amaçların her biri, altın talebinin dünya genelindeki miktarını etkiler. Örneğin, mücevherat üretimi, altın talebinin en önemli bileşenidir ve özellikle Hindistan ve Çin gibi ülkelerde güçlü bir talep görülür. Ayrıca, yatırımcılar altına yatırım yaparak çeşitli amaçlarla kullanabilirler. Örneğin, altın yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülür ve ekonomik kriz zamanlarında talebi artar. Bu da altın fiyatlarını yukarıya doğru hareket ettirebilir. Para politikaları ve ekonomik veriler de altın fiyatları üzerinde etkili olabilir. Merkez bankalarının para politikaları, faiz oranları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını etkileyen diğer faktörler arasındadır. Örneğin, faiz oranlarının yüksek olması, altın fiyatlarının düşmesine neden olabilir, çünkü yatırımcılar alternatif yatırım araçlarına yönelme eğilimindedir. Ayrıca, ekonomik veriler, altın fiyatlarını etkileyebilir. Örneğin, ekonomik büyümenin yavaşlaması, altın talebinin azalmasıyla sonuçlanıp altının değerini düşürebilir.Bank of America, ABD merkezli bir çokuluslu bankadır. Finansal hizmetler sağlamakta ve bir dizi ülkede faaliyet göstermektedir. Bank of America, ABD'nin en büyük bankalarından biridir ve dünya genelinde en büyük ikinci bankadır. Altın piyasalarındaki önemi, Bank of America'nın altın fiyatları ve piyasa trendleri üzerindeki etkisinden kaynaklanmaktadır. Bank of America, altın ticareti yapmak için birçok müşteriye hizmet vermektedir. Altın ticareti, kuyumcular, yatırımcılar ve diğer kurumsal yatırımcılar tarafından yapılabilir. Bank of America, altın fiyatlarını etkileyen birçok faktöre sahiptir. Örneğin, Bank of America'nın altın rezervleri, altın talebi ve arzı, dünya ekonomik koşulları ve uluslararası para birimleri piyasalarındaki hareketler gibi faktörler altın fiyatlarını etkileyebilir. Bu nedenle, Bank of America, altın piyasalarındaki önemli bir rol oynamaktadır.Bank of America tarafından yapılan açıklamada, dünya genelindeki belirsizlik ortamı ve ekonomik risklerin, altın fiyatlarını artırmaya devam ettiği belirtiliyor. Bank of America analistlerine göre, ons altın fiyatının 2 bin 78 dolar olan rekor seviyesini aşması sadece bir zaman meselesi olarak görülüyor. Bu nedenle, altın fiyatlarındaki artışların devam etmesi ve ons altının rekor seviyelere çıkması bekleniyor. Ancak, altın fiyatları üzerinde etkili olan birçok faktör olduğu için, kesin bir tahmin yapmak zor olabilir. Bank of America analistleri, dün yayınlanan raporda, enflasyonun yüksek seyrettiği ve ekonomik endişelerin iş gücü piyasasında zayıflıkla birlikte devam ettiği ortamda altının temel görünümünün güçlü olduğunu vurguladılar. Bu nedenle, analistlerin ilk hedefi 2 bin 100 dolar seviyesi olarak belirlendi ve bu seviyenin ikinci çeyrek içinde görüleceği düşünülüyor. Bank of America analistleri ayrıca, teknik göstergelerin de altın için yukarı yönlü bir resim ortaya koyduğunu vurguladılar. Teknik analist Paul Ciana'ya göre, altın fiyatının 2 bin 78 dolar seviyesini kırması, 2 yıl sürecek ve 2 bin 500 dolar/ons seviyesine kadar devam edecek bir boğa piyasasının sinyali olabilir. Ayrıca, teknik göstergeler altın için 2 bin 78'in sonrasında dirençlerin 2 bin 118 ve 2 bin 195 dolar olduğunu belirtti. Rapora göre, ons altının ilk hedefi 2100 dolar ve bu seviyenin ikinci çeyrekte görülebileceği belirtiliyor. Analistler, yüksek enflasyon ve ekonomik endişelerin iş gücü piyasasında zayıflık yarattığı bir ortamda altının güçlü bir temel görünümüne sahip olduğunu vurguladılar. Teknik analist Paul Ciana, ons altının 2078 dolar seviyesini kırmasıyla birlikte 2 yıl sürecek bir boğa piyasasının sinyalini verebileceğini ve 2500 dolar seviyesine kadar yükseliş olabileceğini söyledi. Teknik göstergelere göre, 2078 doların sonrasında direnç seviyeleri 2118 ve 2195 dolar olarak belirlendi. Dünkü hızlı yükselişin ardından ons altın fiyatında hafif bir düzeltme yaşandı ve şu anda 2013 dolardan işlem görüyor. Gram altın da ons altındaki gerilemeyle birlikte düşüş yaşadı ve şu anda 1246 lira seviyelerinde işlem görüyor.Altın fiyatları, birçok faktörden etkilenerek yükselip düşebilir. Bu faktörler arasında arz ve talep, para birimleri piyasalarındaki hareketler, dünya ekonomik koşulları, jeopolitik riskler ve faiz oranları gibi birçok faktör yer almaktadır. Arz ve talep, altın fiyatlarının belirlenmesinde en önemli faktördür. Talep arttığında ve arz aynı kaldığında fiyatlar yükselirken, talep düştüğünde ve arz aynı kaldığında fiyatlar düşer. Altın, bir yatırım aracı olarak da kullanıldığı için yatırımcıların talepleri, altın fiyatlarını etkileyen önemli bir faktördür. Para birimleri piyasalarındaki hareketler de altın fiyatlarını etkileyebilir. Özellikle, ABD dolarındaki değişiklikler, altın fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Doların değeri düştüğünde, altın fiyatları genellikle yükselirken, doların değeri yükseldiğinde altın fiyatları genellikle düşer.