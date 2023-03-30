Altın almak için hazırda bekleyenler dikkat! Uyarı yapıldı: O tarih son şans!













Yatırım uzmanı, altın piyasasındaki hızlanmaya dikkat çekerek yatırımcıları uyardı ve "Bu kez şakası yok!" dedi. Altın fiyatları rekorlar kırarken, uzman isim yükseliş hedefini güncelledi ve son şansın geldiğini söyleyerek kritik bir alım tarihi önerdi. Yatırım yapacaklar için önemli tavsiyeler de sunan uzman, altın piyasasındaki son gelişmeleri ve olası riskleri de ele aldı. İslam Memiş, yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini ve altın piyasasının dalgalı bir seyir izleyebileceğini belirtti. Ancak, uzun vadede altının yükseleceğini ve gram fiyatının 1.550 TL'ye kadar çıkabileceğini öngördü. Bu tahminler yatırımcıları heyecanlandırdı ve birçok kişi İslam Memiş'in tavsiyelerine göre hareket etmeye başladı.İslam Memiş, yatırımcılara düşük seviyelerdeki fiyatları fırsat olarak görmelerini ve altın yükselişinin başladığını kabul etmelerini önerdi. Yeni tahminlerine göre, altın fiyatları yıl içinde rekor seviyelere ulaşabilir ve yatırımcılar bundan faydalanabilirler. İslam Memiş'in açıklamaları yatırımcıları heyecanlandırdı ve birçok kişi altın yatırımına yönelmeye başladı. İslam Memiş, geçtiğimiz yıl altının baskılandığını ancak bu yıl daha rahat bir yükseliş seyrine girdiğini belirtti. FED ve diğer bankaların sessizleştiği şu dönemde altın fiyatlarının güç topladığına dikkat çekti. İslam Memiş, altın yatırımı yapmak isteyenlerin acele etmemeleri gerektiğini ve 1.200 rakamların altının yeniden görülebileceğini öngördü. Önümüzdeki haftalarda bu durumun yeni bir alım süreci için fırsat yaratacağına işaret etti. İslam Memiş ayrıca, 2009'da doların üzerine çıkan her yükselişi sağlıksız bulduğunu belirtti.