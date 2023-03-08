Altın almak isteyenler için şimdilik beklemek ve piyasayı takip etmek faydalı olabilir.
EKONOMİ
08 Mart 2023 - 15:40
Altın almak için hazırda bekleyenlere müjde! Fırsat geri döndü: O gün ve saate dikkat!
Geçtiğimiz hafta altın fiyatları düşüş yaşasa da, şu anda yeniden yükseliş trendi içinde olduğu belirtiliyor. Ancak Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in dikkat çeken bir yazısında bahsettiği gibi, henüz altın almak için ikinci bir şansın doğacağı söylenebilir. Memiş, çarşamba gününü bu fırsatın gerçekleşebileceği gün olarak işaret etti. Yani altın almak isteyenler için şimdilik beklemek ve piyasayı takip etmek faydalı olabilir.
EKONOMİ
08 Mart 2023 - 15:40