Altın almak için hazırda bekleyenlere müjde! Fırsat geri döndü: O gün ve saate dikkat!







ALTINDA TREN GERİ DÖNÜYOR! ÇARŞAMBA GÜNÜNE HAZIRLANIN. GRAM ALTIN ALAMAYANLAR ÜZÜLMESİN, FIRSAT GERİ GELİYOR. İSLAM MEMİŞ ALTIN ALMAK İSTEYENLERE GÜZEL HABERİ VERDİ







Altın almak isteyenler için şimdilik beklemek ve piyasayı takip etmek faydalı olabilir.Bu hafta, iç politika tartışmalarına odaklanacağız ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının açıklanması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı da açıklanabilir. Geçen hafta, iç politika gündemi nedeniyle borsada sert satışlar yaşandı ve BIST 100 endeksi 5,212 puandan kapandı. Endeks için 4,950-5,400 puan aralığının geçerliğini koruduğu belirtiliyor. Dolar/TL kuru, ekranlarda 18,88 lira, serbest piyasalarda 19,12 lira seviyesinde kapanış yaptı. EUR/USD paritesi ise 1,0634 seviyesinden kapandı ve 1,0580-1,0680 bant aralığı geçerliliğini koruyor. Altın ons fiyatı bin 855 dolardan kapandı ve bu hafta bin 830-bin 880 dolar aralığında işlem yapması bekleniyor. Gram altın bin 122 lira seviyesinden kapandı ve yükselişini sürdürmesi bekleniyor. Gümüşün ons fiyatı 21,25 dolardan kapandı ve bu hafta 20,80-21,80 dolar aralığını takip edilecek. Bitcoin 22,314 dolar seviyesinden kapandı ve 23 bin dolar ile 21,500 dolar seviyeleri takip edilecek. Bu hafta iç politika tartışmalarına odaklanacağız ve önümüzdeki hafta ABD enflasyon verisi ve Fed'e odaklanacağız.