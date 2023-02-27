Altın almak için ideal zamanı açıkladı! Ünlü uzman gram altının düşeceği seviyeyi açıkladı

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından altın ve forex piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve doların seyrine ilişkin bir analiz yaptı. Ayrıca altın almak isteyen yatırımcılar için önemli ipuçları paylaştı.
İslam Memiş, Altın Almak İçin En İyi Zamanın Önümüzdeki 1-2 Ay Olduğunu Söyledi
İslam Memiş'e göre Mayıs ayındaki seçim sürecine kadar altın ve dövizde önemli bir hareket olmayacak. Ancak Haziran ayından itibaren Euro'da bir yükseliş öngörüyor. Banka kredi
faizlerinin düşmesi beklendiği için yatırımcılara önümüzdeki 1-2 ay içinde altın almalarını tavsiye ediyor.
İslam Memiş, kripto Yatırımcılarının Biraz Daha Beklemesi Gerektiğini Söylüyor
Kripto para piyasalarıyla ilgili olarak İslam Memiş, FED'in Haziran ayına kadar faiz oranlarını artırmayı durduracağına ve bunun kripto para
birimlerinin önünü açacağına inanıyor. Yatırımcıları Bitcoin için 24.000 ila 28.000 aralığını takip etmeleri ve ekran tuzaklarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
İslam Memiş, Altın Fiyatlarının 1.865 Dolara Ulaştıktan Sonra Düşüş Yaşayabileceğini Söylüyor
İslam Memiş, geçtiğimiz hafta sonunu 1.841 USD'den kapatan ons altının bu haftayı da yükselişle kapatacağını ve 1.865 USD seviyelerine ulaşacağını öngörüyor. Ancak bu seviyeye ulaşıldıktan sonra altın fiyatlarında düşüşün başlayabileceği uyarısında bulunuyor.