Finans
20 Şubat 2023 - 07:15

Altın almak için son şans! Gram altın fiyatları fırlayacak dedi o tarihi işaret etti: İslam Memiş'ten olay tahmin!

Son günlerde Altın fiyatlarında yaşanan düşüş, yatırımcıları tedirgin ederken, uzmanlar endişeye gerek olmadığını belirtiyor.

Finans
20 Şubat 2023 - 07:15
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Altın almak için son şans! Gram altın fiyatları fırlayacak dedi o tarihi işaret etti: İslam Memiş'ten olay tahmin!


Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, daha önce isabetli tahminleriyle dikkat çeken bir isim olarak, altının yeniden sert bir yükseliş göstereceği tarihi açıkladı. Bu nedenle, milyonlarca vatandaş ve yatırımcı son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye devam ediyor.

ALTININ BİR BİLENİ ZİRVE TARİHİNİ NET OLARAK AÇIKLADI: ÜNLÜ EKONOMİST İSLAM MEMİŞ 'GRAM ALTIN O TARİHTE FIRLAYACAK' DEDİ, ULAŞACAĞI SEVİYEYİ AÇIKLADI. RAKAMI DUYANLAR İSE KULAKLARINA İNANAMADI

Altın fiyatlarını yakından takip edenler arasında tanınan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son zamanlarda yaşanan düşüşle ilgili yeni yorumlar yaptı. Gram altında meydana gelen düşüşün önemli olmadığına işaret eden Memiş, yatırımcıların bu durumu bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini tavsiye etti. Ekonomist İslam Memiş, son açıklamasında altın fiyatlarındaki düşüşün geçici olduğunu ve yatırımcıların bunu bir alım fırsatı olarak görmesi gerektiğini belirtti. Gram altının serbest piyasada 1132-1137 TL aralığında olduğunu ifade eden Memiş, daha önceki tahminlerinin de gerçekleştiğini ve Şubat'ın 15'ine kadar 1140 TL seviyesine kadar gerileme beklediğini söyledi. Ayrıca ons bazında baskılamanın devam etmesine rağmen, hem ons hem de dolar tarafından desteklenen gram altın TL fiyatının orta ve uzun vadede alım fırsatları sunmaya devam ettiğini vurguladı.



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GRAM ALTIN 1400 LİRAYI GEÇECEK

Altın fiyatları hakkındaki öngörüsünde değişiklik olmayan İslam Memiş, ons altının hala 1830 dolar seviyesinde tutunmaya çalıştığını ifade etti. Eğer ons altın düşerse 1810 dolar seviyesinin güçlü bir destek seviyesi olduğunu belirten Memiş, elinde dolar bulunanların orta ve uzun vadede 2023 için 2350-2500 dolar öngörüsünün hala geçerli olduğunu söyledi. Gram altın fiyatlarının kısa süre içerisinde 1400 liranın üstüne çıkması için ons altın fiyatlarının 2300 dolar seviyelerine çıkması ve dolarda da herhangi bir değişiklik olmaması gerektiğini belirtti.

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