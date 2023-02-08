Altın almak için zaman kollayanlar dikkat! İslam Memiş en düşük rakam ve tarihi verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altındaki yükseliş trendiyle ilgili haberler verdi ve doların 19 lirayı geçeceği tarihi açıkladı.
ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI İSLAM MEMİŞ'TEN 'PİYASALARDA BU SEVİYELERE DİKKAT' YAZISIAltın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların karşısına çıkan fırsatları gözlemlemelerini ve değerlendirmelerini öneren bir yazı yayınladı. Memiş, veri akışının yoğun olduğu geçen hafta ve yeni haftanın fırsatlarının yakalanması gerektiğini belirterek, doların 19 lirayı geçeceği tarihini tahmin etti. Borsa İstanbul için uyarı yapan Memiş, endeksin 4 bin 920 ile 5 bin 400 puan arasında dalgalanabileceğini söyledi. Dolar/TL kurunda 18,80 ve 18,85 lira aralığının geçerliliğini koruyacağını belirten Memiş, ekran ve serbest piyasalardaki farklılıkların da devam edeceğini öngördü.
SERBEST PİYASA İLE EKRAN ARASINDA FARKLAR OLACAK!
Serbest piyasalarda 19,14-19,18 lira aralığında kapanış yapan dolar/TL kurunun, dolar endeksinin yükselmesiyle 19 lira seviyesinin üzerinde kalmayı başarabileceğini vurguladı. Memiş, EUR/USD paritesinin Şubat ayında beklenen düşüşlerin orta ve uzun vade için yerini yükselişe bırakabileceğini, yıl içerisinde 1,12-1,15 seviyelerinin geçerliliğini koruyabileceğini açıkladı. Ons altın (xau/usd) için Memiş, bin 850 ve bin 830 dolar destek seviyelerini öngördü. Pazartesi-salı günlerinde bin 895 dolar denemesi yapabileceğini belirten Memiş, gram altında da düşüşlerin devam edebileceğini söyledi. Ekranlarda bin 110 liraya kadar geri çekilebileceğini, serbest piyasalarda ise bin 140 liraya kadar geri çekilmelerin gözlenebileceğini ifade etti.