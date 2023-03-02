Altın almak isteyenler acele etsin! İslam Memiş alım fırsatını duyurdu: Kaçıran bin pişman olacak

Altın fiyatları geçtiğimiz kasım aylarından beri sürekli yükselişteydi. Fakat uzman isim İslam Memiş yatırımcıları uyarmıştı. Şubat ayının ikinci haftasına girilmesiyle altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Konuyla alakalı Altın piyasası uzmanı İslam Memiş açıklamalarda bulundu. Ayrıntılar yazımızın devamında.
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR
Şubat ayında altın fiyatlarının düşmesiyle birlikte yatırımcılar gözlerini Uzman İslam Memiş'e çevirdi. Verdiği bilgilerle gündem olan, uyarılar yapan İslam Memiş bu kez de düşüş ile ilgili açıklama yaptı. Memiş, şubat ayında başlayan gerilemenin önümüzdeki iki ay içerisinde de devam edeceğini, seçimlere kadar fazla bir yükselişin olmayacağını açıkladı. Bu düşüşlerin bir fırsat olduğunu, altın almak isteyenlerin bu dönemde alması gerektiğini duyurdu.