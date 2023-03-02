Finans
02 Mart 2023 - 11:00

Altın almak isteyenler acele etsin! İslam Memiş alım fırsatını duyurdu: Kaçıran bin pişman olacak

Yatırımcıların dikkatle dinlediği uzman isim açıklamalar yaptı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanın açıklamaları haberimizde.

Finans
02 Mart 2023 - 11:00
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Altın almak isteyenler acele etsin! İslam Memiş alım fırsatını duyurdu: Kaçıran bin pişman olacak
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Altın fiyatları geçtiğimiz kasım aylarından beri sürekli yükselişteydi. Fakat uzman isim İslam Memiş yatırımcıları uyarmıştı. Şubat ayının ikinci haftasına girilmesiyle altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Konuyla alakalı Altın piyasası uzmanı İslam Memiş açıklamalarda bulundu. Ayrıntılar yazımızın devamında.

altın fiyatlarında düşüş

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR



Şubat ayında altın fiyatlarının düşmesiyle birlikte yatırımcılar gözlerini Uzman İslam Memiş'e çevirdi. Verdiği bilgilerle gündem olan, uyarılar yapan İslam Memiş bu kez de düşüş ile ilgili açıklama yaptı. Memiş, şubat ayında başlayan gerilemenin önümüzdeki iki ay içerisinde de devam edeceğini, seçimlere kadar fazla bir yükselişin olmayacağını açıkladı. Bu düşüşlerin bir fırsat olduğunu, altın almak isteyenlerin bu dönemde alması gerektiğini duyurdu.

altın fiyatlarında düşüş

İSLAM MEMİŞ'TEN YÜKSELİŞ TARİHİ

Yatırımcıların elindeki altını tutması gerektiğini, şu an yaşanan düşüş sonrası yükselişin büyük ölçüde yaşanacağını rekor seviyelere ulaşılacağını söyledi. Altın almak isteyenler için son fırsatlar olarak açıklayan Memiş, yükseliş için tarihi de açıkladı. Yükselişin Mayıs ayında yapılması beklenen seçimlerde gerçekleşeceğini açıkladı. Aynı zamanda ilk yükselişin Euro piyasasında olacağını tahmin ettiğini açıklandı. En çok artışın ise haziran ayı içerisinde yaşanacağını açıkladı. Bunlara ek olarak İslam Memiş, önümüzdeki dönemin yatırım değerleri arasında altın, gümüş ve kobaltın olduğunu açıkladı.

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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