Altın almak isteyenler aman dikkat! Altın uzmanı İslam Memiş'ten altın öneri geldi: Mutlaka o günü bekleyin!







İSLAM MEMİŞ ALTIN UYARILARI







Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın yatırımcısı vatandaşı sık sık uyarmaya devam ediyor. İslam Memiş son dönemlerdeki hareketlilik ile ilgili hangi yorumları yaptı? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İslam Memiş son dönemlerde hareketlilik yaşayan altın piyasası ile ilgili analizlerini ve tahminlerini yatırımcı vatandaşla paylaşmaya devam ediyor. İslam Memiş döviz kuru ile ilgili de yorum yaptı. Memiş'in açıklamaları şu şekilde; '18.80-18.85 arasında devam eden doların daha yukarı ya da daha aşağı yönlü gidişini tahmin etmiyorum. Ancak ekranlardaki ve serbest piyasadaki farkı unutmamak gerekiyor. Dolar serbest piyasada 19.14-19.18 arasında kapanış yapıyor. 1.10 seviyesinde beklenen düşüş gerçekleşirken 1.0793 seviyesi tamamlandı.Destek seviyesini de 1.0750-10.720 olarak tahmin ediyorum. Şubat ayında yaşanan geri çekilişler orta ve uzun vade yatırımcı için yükselişe geçebilir. Sene içinde 1.12-1.15 seviyelerinde devam edebilir. Geçtiğimiz hafta yaşanan FED toplantısı sonrasında FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılan açıklamaya göre ONS altın 1.659 seviyelerine yükselmiş ve 1.865 dolar seviyesinde haftayı tamamlamıştı. Teknik olarak 1.850, sonrasında 1.830 tahminlerim hala geçerli. Bu hafta ONS altın fiyatında gerilemeler devam edecek. Geçen haftaki düşüşler sebebiyle Pazartesi ya da Salı günü 1.895 seviyesi görülebilir. ONS altın fiyat aralığını 1.830-1.895 olarak bekliyorum. Beklenen düşüşler gram altında da düşüş yaşanmasına sebep oldu. Geçtiğimiz hafta serbest piyasada 1.198 TL seviyelerine yükselen gram altının ekran ve serbest piyasa arasında 20-25 TL bir fark oynuyor. ONS altında beklenen düşüşler devam ettiği sürece gram altın düşüşleri de devam edecek. Ekranda 1.110 TL seviyelerine kadar, serbest piyasada 1.140 TL seviyesine kadar düşebilir. Eğer yükseliş yaşanırsa 1.170 TL seviyelerine çıkabilir. Bu hafta gram altında 1.140-1.170 TL seviyelerini bekliyorum. Bu hafta güzel bir hafta olacak çünkü sonraki yükseliş 1.200 TL seviyelerine çıkabilir. İki hafta boyunca yşanan düşüşler yerini yükselişlere bırakabilecek.'