Altın almak isteyenler bunu bilmeden adım atmasın: Rekor tarihi duyuruldu

Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar mutlaka okumalı! Uzman isim altın ile ilgili son dakika gelişmelerini anlattı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın almak isteyenler için o tarihe dikkat çekti. Gram, çeyrek ve tam altın ile alakalı; altın bilezik almak isteyenleri için o tarihe kadar beklemeleri gerektiğini söyledi. Ekonomi ve altın piyasalarıyla ilgili sürekli olarak bilgiler veren ve vatandaşları yatırım konusunda bilgilendiren Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının güncel durumuyla ilgili yeni bir bilgilendirmede bulundu. Ekonomik belirsizlikler nedeniyle beklenmesi gerektiğini söyleyen Memiş, Mart ayına kadar faiz artışlarının süreceğini söyledi. Özellikle altın yatırımı yaparak paralarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar için dikkat çeken uyarılarda bulundu.
ALTIN YATIRIMCILARI BU UYARIYI DİKKATE ALMALI!
Ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bu zamanda vatandaşlar, altın fiyatlarını güncel olarak takip ediyor. Parasını altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlara bir uyarı Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi. Uzman isim İslam Memiş, Mart ayı sonuna kadar faiz artışlarının süreceğine dikkat çekti. Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlara için önemli tavsiyelerde bulunan Memiş, dünyanın tamamında süren enflasyonun, Türkiye için geçerli olmadığını, bu durumun sürekli olarak devam etmeyeceğini söyledi. Altın yatırımı yapmanın önemine de ayrıca değindi.
ENFLASYON HAZİRAN AYINA KADAR SÜRECEK
Para Piyasaları Uzmanı Memiş, dünya genelinde şu an etkisini gösteren enflasyonun, Türkiye'de de bir süre süreceğine dikkat çekti. Ancak bu durumda yapılacak olanın altın yatırımına yönelmesi gerektiğini söyledi. Bunu söylerken de aynı zamanda altın alınması gereken zamana da vurgu yaptı. Enflasyonun, Haziran ayına kadar süreceğini söyleyen Memiş, vatandaşların altın yatırımını şu an için ertelemeleri gerektiğini ifade etti. Haziran ayına kadar altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşların elindeki nakdi tutmalarını söyledi.
İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: Alış fiyatı 1.138,41 TL, satış fiyatı 1.138,60 TL Çeyrek altın: Alış fiyatı 7.526TL, satış fiyatı 7.583 TL Yarım altın: Alış fiyatı 3.805 TL, satış fiyatı 3.774 TL Cumhuriyet altını: Alış fiyatı 7.526 TL, satış fiyatı 7,583