Finans
31 Mart 2023 - 21:00

Altın almak isteyenler bunu bilmezse zarar edecek! Uzmanından kritik uyarı: Kuyumcuya gitmeden son çıkış!

Bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Memiş, özellikle Haziran ayının altın fiyatları açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. İşte ayrıntılar...

Finans
31 Mart 2023 - 21:00
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Altın almak isteyenler bunu bilmezse zarar edecek! Uzmanından kritik uyarı: Kuyumcuya gitmeden son çıkış!
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İslam Memiş, altın piyasasındaki başarılı yorumlarıyla tanınan bir ekonomist olarak dikkat çekmektedir. Son zamanlarda yaptığı uyarılar ile de piyasaların dikkatini çeken Memiş, özellikle Haziran ayının altın için önemli bir dönüm noktası olacağına dikkat çekti.

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Finans ve altın piyasalarının uzmanı İslam Memiş, yaptığı televizyon programında 2022 Şubat ayında Rusya-Ukrayna geriliminin dünya ekonomisine etkisine dikkat çekerek, gram altının serbest piyasada 1096 TL iken ekranlarda 1115 TL seviyesinde olduğunu açıkladı. İlk 3 ayda gram altında 110 TL'lik bir artış yaşandığını belirten Memiş, bugünlerde gram altının 1225 TL seviyelerinde olduğunu ifade etti.

Ayrıca Memiş, altın fiyatlarının geleceği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Altının 1948 dolar seviyesine kadar düşebileceğini ancak yıl içerisinde 2350 dolarlık bir seviyede de görülebileceğini belirtti. Bunun nedeni olarak da gram altındaki yükselişi gösterdi.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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