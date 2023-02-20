















ALTIN YATIRIMCILARI KARDA OLACAK! İŞTE O İSİMDEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

“Gram altın 1115 TL, ancak serbest piyasalarda 1132 ila 1137 TL aralığında bulunabiliyor. En son söylediğimiz gram altın seviyesinin 1198 TL’Ye yükselince 15 Şubat’a kadar 1140 TL seviyesine gerileyeceğiydi. Bunun daha aşağısına çekildi. 1140 TL’ye de gram altın fiyatı mevcut. Ancak TL’den daltın fiyatlarının düşmesini bekleyen kişiler bunun kalıcı olmayacağını bilmeli. ONS ve dolardan destek gören gram altın fiyatları tekrar orta ve uzun vade için alım fırsatlarını sürdürüyor.”

Altın almak isteyenler elini çabuk tutsun! İslam Memiş'ten zirve açıklaması şaşırttı! Altın alacaklar dikkat. Altın yatırımcılarını ilgilendiren haberi altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yaptı.18 şubat tarihine yönelik değerlendirmeler yapan ve önümüzde süreci değerlendiren Memiş çok önemli bilgiler verdi. Yatırımcıları yapması ve yapmaması gereken şeyler konusunda uyaran Para piyasaları uzmanı, vatandaşı uyardı. Şimdiye kadarki süreçte isabetli yorumları ve tutturduğu öngörüleri ile anılan Memiş'in açıklamaları ve diğer detaylar haberimizde...Altın ve para politikaları uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarının yüzünü güldürecek haberi paylaştı. Altın ve para piyasaların uzmanlığı bulunan ve şimdiye kadar yaptığı isabetli yorumlarıyla takdir toplayan isim yine iddialı şeyler söyledi. Piyasayı ve altındaki son haftalardaki düşüklüğü değerlendiren Memiş, bu düşüklüğün kısa süreli olduğuna dikkat çekti. Altının hızla yükseleceğini belirten Memiş, altın yatırımcılarının karda olduğunu sözlerine ekledi.İslam Memiş'in piyasa ve altın fiyatlarının durumu ile açıklamaları ise şöyle:Daha farklı değerlendirmelerde bulunulan altın fiyatları ONS altın ve doların seyri piyasayı etkiliyor. Doların sabit kalması ve ONS altının yükselmesi neticesinde gram altının fiyatı değişerek hızlı bir yükselme içine girebilecek. 18 Şubat tarihinde gram altının fiyatı ise şöyle: Gram altın 1116,35 TL'den işlem görüyor. Eğr öngörülen değerlendirmelerin yapılması halinde gram altının kısa sürede 1400 TL'lere kadar çıkacağı belirtiliyor.