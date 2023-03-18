Altın almak isteyenler o günden önce elini çabuk tutsun! Böyle yükseliş bir daha zor görülür: 3 katına fırlayacak!







ALTIN İÇİN O TARİHE DİKKAT!







Altında son dönemde yaşanan artışlar yatırımcıları korkuttu. Tekrar fiyatlarda düşüş olup olmayacağı merak konusu oldu. Altın için o tarihe dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulunuldu. Uyarılan tarih ne zaman? Altında düşüş gerçekleşecek mi? Merak edilen detaylar haberimizde.Altın son günlerde değişkenlik göstermektedir. Ons altında görülen yükseliş gram altında da artışa sebep oldu. Altın analistleri tahminlerde bulundu. Mike McGlone ons altın için 3.000 doları göreceğini belirtti. Tavi Costa ise altın fiyatlarının üç kat daha artacağını duyurdu.ABD, Avrupa içerisinde yaşanan banka krizleri altın fiyatlarını oldukça etkiledi. Ons altın 1900 dolar seviyesini gördü. Gram altında ise tavan yapacak artış gerçekleşti. 15 Mart 2023 tarihinde ons altın 1940 dolar olarak artış göstermiş bulunmaktadır. Şu anda ise 1918 dolar civarında yer almaktadır. Gram altın 1.181 TL'ye kadar yükseliş yaşadı. Şu an ise 1.168 TL civarında yerini aldı. Çeyrek altın: 1.192 TL Cumhuriyet altın: 8.005 TL 22 ayar bilezik gramı: 1.143 TL güncel fiyatlar bu şekilde satışa sunuldu. 22 Mart 2023 tarihinde Fed faiz toplantısı gerçekleşecek. Bu toplantıda altın için tahminler ise netlik kazanacaktır. ABD Merkez Bankası FED'den 50 baz puan faiz artışı beklentisinde olan piyasalar, SIVB iflas etmesinin ardından talebi de ortadan kaldırıldı. Piyasalarda ocak ayı itibari ile enflasyon artışı şubatta da devam etti. 22 Mart tarihinde toplantıda 25 baz puan faiz artışı yapılması %84 bu duruma ihtimal vermektedir. Bloomberg Intelligence altının tavan yapmaya devam edeceğini zirveyi göreceğini belirtti. Mike McGlone, FED sıkılaşma politikası yerine gevşeme politikasını uygulayarak altın fiyatlarının 3000 doları görmesini beklediğini dile getirdi. Uzman isimden gelen açıklama ise şu oldu: “Bu ralli, parlak metali 2.060 dolar civarında yeni bir zirveye çıktı. Altının 3.000 dolara çıkması için şartlar yeterli görünmektedir.” dedi. Tavi Costa ise şöyle belirtti: “Diğer zamanlara bakarsak, böyle bir ortamda çok güçlü performanslar sergilediğimizi görüyorum derken, “Altın fiyatını en az üç katına çıkması muhtemel.” yorumunda bulundu.