Altın almak isteyenlere İslam Memiş freni! Altın almak için doğru zamanı açıkladı







GRAM ALTIN BİN 300 LİRAYI GÖRDÜ







'ALTINI ELDE TUTUN, SATMAYIN'

Son dönemde altın fiyatları büyük bir artış gösterdi ve bu durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'e göre, Amerikan enflasyon verisi beklentilerin altında gelince, piyasalarda iyimser bir ortam oluştu ve Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artışlarını durduracağı beklentileri arttı. Ayrıca, jeopolitik risklerin artması, bankacılık krizleri ve merkez bankalarının faiz artırımlarını durdurması da altını destekleyen diğer faktörler arasında yer alıyor.Altın fiyatlarındaki yükseliş, gram altın fiyatlarını da etkiledi ve İslam Memiş'e göre gram altın fiyatı bugün 1300 lirayı gördü. Haziran sonrasında Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını durdurmasıyla birlikte gram altının 1400'lü rakamları görmesi bekleniyor. Ancak kısa vadede kar satışı beklendiği için yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini de belirtiyor. Ayrıca, ons altının 1960 dolar seviyesine düşmesi durumunda gram altında alım fırsatları olabileceğini ifade ediyor.Altın fiyatlarındaki yükseliş, elinde altın bulunduran kişileri de yakından ilgilendiriyor. Özellikle son dönemde Amerikan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması ve merkez bankalarının faiz artırımı konusunda iyimser beklentilerin oluşması, altın fiyatlarında önemli bir artışa neden oldu. Bu durumda, yatırımcıların yanı sıra elinde altın olan vatandaşlar da altın fiyatlarındaki yükselişe ilişkin endişelerini paylaşıyor. Ancak, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara ellerindeki altınları bozdurmamaları yönünde uyarıyor. Zira, altın fiyatları hala yükselmeye devam edebilir ve yeni rekor seviyelere ulaşabilirler. Dolayısıyla, altın elde tutma stratejisi izlemek, potansiyel kazançları elde etmek için daha mantıklı bir adım olabilir.