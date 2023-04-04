Altın almak isteyenlere İslam Memiş'ten flaş uyarı! Acele etmeyin diyerek tarih verdi!













Yatırım yapmadan önce İslam Memiş gibi uzmanların altınla ilgili tavsiyelerini dikkate almak önemlidir. Özellikle altın alım satım işlemlerinde ani karar vermeden önce piyasa analizi yapılması öneriliyor. Altın, ekonomik dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde de güvenli bir liman olarak tercih ediliyor. Ancak, altın fiyatları piyasa koşullarına ve arz-talep dengesine göre değişebilir. Altın yatırımı yapmak isteyenler için İslam Memiş'in önerisi, sertifikalı altın alım satım işlemleri oluyor. Bu işlemlerde ek masraflar olmadığı gibi yüzde sıfır stopaj avantajı da sunuluyor. İnternet e-ticaret sitelerinden toptan altın almak veya altın madenciliği yapan şirketlerden som altın almak da ekonomik bir seçenek olarak görülüyor. Ayrıca, hurda altın diğer altınlara göre daha uygun fiyata alınabiliyor.Altın alım satım işlemlerindeki risklerin farkında olmak ve yatırım yapmadan önce güncel piyasa fiyatlarını takip etmek önemlidir. İslam Memiş gibi altın uzmanlarının paylaştığı bilgiler yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım kararlarının tamamen kişisel tercihlerle verilmesi gerekmektedir. Son olarak, 2 Nisan 2023 Pazar günü cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları şu şekildedir: Cumhuriyet altını 14.282 TL, tam altın 7.141 TL, yarım altın 3.570 TL, çeyrek altın 1.785 TL ve gram altın ise 570 TL'dir.