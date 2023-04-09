Altın almak isteyenlere kötü haber! O tarihten sonra 1 gram altın 1700 TL olacak: İslam Memiş uyardı







ONS ALTIN 2350 DOLAR'DAN İŞLEM GÖREBİLİR











GRAM ALTIN 1230 TL SEVİYESİNDE





Altın fiyatları, Ons Altın ve Gram Altındaki hareketliliklerle ABD'den açıklanacak olan verilerle doğru orantılı bir şekilde artış gösteriyor. Bu nedenle, altın almak isteyen yatırımcılar günlük olarak altın fiyatlarını araştırıyorlar ve altına yatırım yapmanın mantıklı olup olmadığı konusunda soruları var. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş de bu konuda açıklama yaparak yatırımcılara yardımcı oluyor.Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamada Ons Altın fiyatlarının son 13 ayın zirvesi olan 2028 dolar seviyesine kadar yükseldiğini belirtti. Bu yıl için 2350 dolar seviyesinin beklendiğini ifade eden Memiş, hatta yaz aylarında bu seviyenin üzerinde atakların da görülebileceğini söyledi. Ancak en kötü ihtimal olarak da bu yıl 2350 dolar seviyesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.Memiş, düşüşlerin alım fırsatı olduğunu ve özellikle Ons Altın'da 1960 ve 1930 dolar destek seviyelerinin önemli olduğunu belirtti. Yükselişlerin sağlıksız olduğunu ve teknik olarak bir düzeltmeye ihtiyaç duyduğunu söyleyen Memiş, 1960-1930 dolar aralığında bir alım boşluğu kaldığını ve buraların test edilebileceğini ifade etti.İslam Memiş, Gram Altın fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, ekranlarda görünen 1248 TL'nin gerçek fiyat olmadığını ve piyasada 1271-1278 TL aralığında olduğunu belirtti. Memiş, burada da bir gerileme beklediğini ifade ederken, geçen hafta yaptığı açıklamalarda da ons ve gram altında bir düşüş öngördüğünü söyledi. Kar satışlarının bugün ve pazartesi günü gerçekleşebileceğini belirten Memiş, olası geri çekilmelerde 1230 lira destek seviyesinin takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Dolar kurundaki yukarı yönlü atakların etkisiyle 1200 lira desteğine gelme ihtimalinin zayıfladığını ifade eden Memiş, bu nedenle 1230 lira destek seviyesinin önemine dikkat çekti.