Altın almak isteyenlere kritik iki gün! İslam Memiş gün ve saat verdi: Büyük patlama geliyor!

İSLAM MEMİŞ KRİTİK GÜNLERİ AÇIKLADI! İŞTE PİYASALAR İÇİN ÖNEMLİ GÜNLER...













İSLAM MEMİŞ’İN KÖŞE YAZISI

Para ve Piyasalar hakkında her dediği bir bir çıkan bir isim olan İslam Memiş bir köşe yazısı yazarak piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Ve Piyasalar için geçerli olan öngörülerini tek tek sıraladı.Uyarıları tek tek sıralayan İslam Memiş Dolar, euro, altın, gram altın, Bitcoin'in ile ilgili olarak neler söyledi neler. Bu yazıyı okumadan yatırımlarınızı yapmayın ya da gözden geçirmeyin… İşte İslam Memiş ve piyasalardaki son durum. ABD'de bir bankanın iflasını açıklamasıdan sonra resmen tüm dengeler değişti. Kartlar resmen yeniden karıldı. Ancak banka iflas haberlerinden sonra kripto para piyasasyı yeniden hareket etmeye başladı. Bitcoin, 28 bin doların üzerine çıktı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın, dolar, euro, kripto para için önemli destek seviyelerini söyledi ve Çarşamba ve Perşembe gününe dikkat çekti. Memiş, Bitcoin'in altının kaç lirayı görebileceğini de belirtti. Memiş, 23 Şubat'ta açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı için de oran verdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in tv100'de "Piyasalar kritik haftaya girdi aman dikkat!" başlıklı köşe yazısıKüresel piyasalar bu hafta merkez bankalarının faiz kararına odaklandı. Para piyasaları için bu hafta oldukça kritik! Dışarıda Amerika Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (Boj), içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararları ve açıklamaları takip edilecek. Diğer yandan Avrupa ve ABD’de PMI verileri açıklanacak. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’nin konuşması var. Çarşamba akşamı Fed’in, Perşembe günü TCMB’nin kararları, para piyasalarında etkili olacak. Bu iki güne dikkat etmek gerek. Yani, çarşamba akşamına kadar farklı, perşembe gününden sonra farklı fiyatlamalar bekleyelim. Her iki merkez bankası kritik bir süreçte karar verecek. ABD’de banka iflasları, Türkiye’de deprem maliyeti. TCMB, Fed’in kararını gördükten sonra karar vereceğini düşünüyorum. TCMB’nin faiz düşürme ihtimali yıl içerisinde olsa da, bir kaç ay beklemeyi tercih edebilir. Çünkü şartlar değişti. Dolar/TL kuru 19 liranın üzerinde, deprem maliyeti artıyor ve ABD’de banka iflaslarının gelişmekte olan ülkelere olumsuz etkileri. TCMB’nin faiz indirimine gitmesi veya pas geçmesi yüzde 50 yüzde bir ihtimal. Aynı şekilde Fed’in de 25 baz puan faiz artırıma gitmesi veya pas geçmesi yüzde 50 yüzde 50 bir ihtimal. Piyasaların kendine çarşamba akşamı yön vereceğini söyleyebilirim. Hangi bant aralıklarını takip edeceğim? BİST 100: Endeks haftayı yüzde 1,78’lik düşüşle 5 bin 136 puandan tamamlamıştı. 4 bin 950-5 bin 350 puan aralığı benim için geçerliliğini koruyor. Düşüş ya da yükseliş için bu bant aralığının dışına çıkması gerekiyor. Kısa vade için 5 bin puan seviyesinin altını beklemeye devam ediyorum. Dolar/TL: Haftayı ekranlarda 19,01 lira, serbest piyasalarda 19,21 lira seviyesinden tamamlamıştı. Ekranlarda 18,90-19,05 lira, serbest piyasalarda 19,20-19,30 lira aralığını takip edeceğim. Orta vadede 24-25 lira öngörüm devam ediyor. EUR/USD: Haftayı 1,0666 seviyesinden tamamlamıştı. Bu yıl için 1,15 seviyesini öngördüğümden dolayı, bana ucuz geliyor. 1,0580-1,0780 aralığını takip edeceğim. Düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum. ONS ALTIN (xau/usd): Geçen hafta ABD’de banka iflaslarından dolayı agresif yükseldi. Haftayı bin 989 dolar seviyesinden tamamlamıştı. Bin 960-2 bin 30 dolar aralığını takip edeceğim. Yıl içerisinde 2 bin 350 dolar öngörüm devam ediyor. Ancak kâr satışlarına karşı dikkat etmek gerek. Bin 960 dolar seviyesinin altında bin 930 dolar, 2 bin 30 dolar seviyesinin üzerinde 2 bin 70 dolar seviyesi var. GRAM ALTIN: Haftayı ekranlarda bin 217 lira, serbest piyasalarda bin 230 lira seviyesinden tamamladı. Merkez bankalarında belirsizlik devam ettiğinden geniş bant aralığı geçerliliğini koruyor. Ekranlarda bin 170-bin 260 lira, serbest piyasalarda bin 190-bin 280 lira aralığını takip edeceğim. Geniş bant aralığına odaklanmamım nedeni belirsizlik! Haziran sonrası için bin 450-bin 550 lira öngörüm devam ediyor. Ondan sebep her düşüş kademeli alım fırsatı verebilir. Kâr satışının makas aralığından dolayı riskli olduğunu düşünüyorum. Beklemek fayda sağlar, yükseliş yeni başladı. ONS GÜMÜŞ (xag/usd): Haftayı yüzde 4,20’lik yükselişle 22,60 dolar seviyesinden tamamlamıştı. Görünüm pozitif. Psikolojik direnç seviyesi 23 dolar. Burası geçildiğinde ise hedef 25-26 dolar. 22 dolar seviyesini destek 23,25 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğim. Altına kıyasla rasyo nedenli ucuz kalmaya devam ediyor., GRAM gümüş: Haftayı ekranlarda 13,82 lira, serbest piyasalarda 14,40 lira seviyesinden tamamladı. 13,50-14,20 lira ekranlarda, 14-15 lira aralığını serbest piyasalarda takip edeceğim. Yükselişte ilk hedef seviyesi 16 lira. Haziran’dan sonra ki hedef 20 lira. Gümüş, orta ve uzun vade için ucuz kalmayı sürdürüyor. Bitcoin (BTC): Haftayı yüzde 8,17’lik yükselişle 26,780 dolar seviyesinden tamamlamıştı. 28 bin 600’ün üzerinde kalıcı olabilirse hedef 32-33 bin dolar seviyeleri. Destek seviyesi olarak 25 bin 500 dolar seviyesini takip edeceğim.