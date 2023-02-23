Altın almak isteyenlere müjde! Gram altın o iki gün dip yapacak: Uzmanlardan flaş açıklama!













Altın alacaklar fiyatları yakından takip ederken FED tutanaklarını ve ABD kişisel harcama verilerini beklemesiyle beraber yatay hareket etti. Altın yatırımcıların FED'in enflasyonu dizginlemek için faizleri ne kadar yükselteceğine ilişkin araştırmalarla beraber ons 1840 dolar civarında işlem görüyor. FED toplantısı sonrasında Çarşamba günü yayımlanacak olan verilerle beraber Cuma günü ise kişisel harcama verileri açıklanacağı duyuruldu. Australia & New Zealand Banking Group geçtiği bir bilgi notunda, yatırımcılar FED'in bir sonraki hamlesini düşünürken altının sakin olduğunu belirtirken yetkililerinden gelen son yorumlar devamında yükselmeler yaşandı.Metal ocak ayında ABD'den gelen verilerin enflasyon üzerinde yavaşlığı yaşattığını söylerken FED'in faiz artış döngüne yakın dönemde son vereceği beklentilerle yükselişe geçmesiyle rekor kırdığı bildirildi. Fakat FED yetkileri piyasadaki hareketliliğin aksi yönde gidişatına karşılık olarak enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılmadığını ve faizlerin uzun süre yüksek kalması gerektiği konusunda uyarılar yaptı.