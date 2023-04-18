Altın almak ve satmak için bekleyenler dikkat! Dev bankalardan gelen altın tahmini kuyumcuları dolduracak!

Son dönemlerde altın, yatırımcılar tarafından yakından takip edilen bir yatırım aracı haline geldi. Altın fiyatları, yabancı yatırım bankaları ve ekonomistler tarafından yapılan kısa ve uzun vadeli tahminlerle değişkenlik gösteriyor. Altın yatırımı yapmayı düşünenlerin ve ellerinde altın bulunanların dikkatine yeni tahminler sunuyoruz. Yabancı yatırım bankaları ve ekonomistler tarafından yapılan son dakika
altın tahminlerini derleyerek sizlerle paylaşıyoruz.
Küresel altın piyasalarında yaşanan son gelişmeleri ve altın fiyatlarındaki tahminleri yakından takip ediyoruz. Bu sayede, altın yatırımı yapmayı düşünenlerin doğru kararlar vermesine yardımcı oluyoruz. Altın yatırımı yapmak isteyenler için en güncel ve doğru bilgileri sunarak, yatırımlarını daha bilinçli bir şekilde yapmalarını sağlıyoruz. Her zaman en son gelişmeleri takip ederek, sizlerle paylaşıyoruz.
ALTIN TAHMİNLERİ
Bank of America, yüksek enflasyon ve zayıf işgücü piyasasının ekonomik kaygılara sebep olduğunu belirterek altın için endişelerini güçlendirdi. Bankanın beklentisi, ons altının 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 2 bin 200 dolara yükselmesi yönünde. Citigroup ise ABD dolarının değer kaybettiği bir dönemde altının güçlü bir performans sergilediğini vurgulayarak, ekonomideki baskılar ve durgunluk olasılığı gibi etkenlerin desteğiyle altın fiyatlarının kısa vadede ons başına 2 bin 300 dolara kadar çıkabileceğini açıkladı. Goldman Sachs ise enflasyona karşı sert para politikası adımları ve Ukrayna kaynaklı jeopolitik gerilim gibi etkenler nedeniyle 2022'de dalgalı bir yıl geçiren altın için uzun süreli bir ralli için koşulların oluştuğunu belirterek, 12 aylık ons altın hedefini 2050 dolara yükseltti. IG Bank ise Silikon Vadisi Bankası'nın çöküşü sonrasında altının sürekli yükseldiğini belirterek, ABD doları ve reel getirilerin düşmesinin hisse senetleri ve altında dalgalanmalar yarattığını ifade etti. Bu nedenle bankanın beklentisi, ons başına tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2075 doların tekrar görülebileceği yönünde.